ÖGK: Einladungsschreiben zur VU gestoppt!

Derzeit keine Einladungen und Terminvergaben zur Vorsorgeuntersuchung

Wien (OTS) - In der letzten Woche hat die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), wie alljährlich wiederkehrend Einladungen an Versicherte zur Vorsorgeuntersuchung (VU) verschickt. Dies geschieht jedes Jahr um diese Zeit um Versicherte dazu zu motivieren, präventiv etwas für ihre Gesundheit zu tun.

Diese Aussendung hat aufgrund ihres Umfangs eine relativ lange Vorlaufzeit.

Gerade weil die ÖGK ein verlässlicher Partner in allen Situationen ist, wurden die Aussendungen gestoppt und bitten all jene Personen um Verständnis, die bereits eine Einladung erhalten haben, dass aufgrund der Zuspitzung der Situation durch die rasche Ausbreitung des Coronavirus derzeit in den eigenen Einrichtungen der ÖGK keine Terminvereinbarungen zur Vorsorgeuntersuchung entgegengenommen werden können.

Im Augenblick steht die Gesundheit der Versicherten sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen im Vordergrund um gemeinsam mit allen Partnern diese schwierige Situation bestens meistern zu können.

Weitere Informationen finden unsere Versicherten auf www.gesundheitskasse.at

