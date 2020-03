Casinos Austria: Sämtliche Aktionen zum Freitag, den 13.3. in den zwölf Casinos abgesagt

Wien (OTS) - Aufgrund der Schutzmaßnahmen wegen des Corona-Virus werden in den zwölf Casinos von Casinos Austria nur 100 Personen pro Spielbereich zugelassen. Um diese Höchstgrenze an Personen nicht zu überschreiten, werden sämtliche Aktionen und Verlosungen zum morgigen Freitag, den 13. März abgesagt. Als weitere Schutzmaßnahme wurden bereits alle Veranstaltungen mit über 100 Personen (bis einschließlich 3.4.2020) in den Casinos abgesagt.

Wir wissen, dass ein Freitag, der 13. bei unseren Gästen sehr beliebt ist. Wir ersuchen unsere Gäste am morgigen Freitag, den 13. März von einem Besuch in einem der zwölf Casinos von Casinos Austria Abstand zu nehmen, um die Höchstgrenze nicht zu überschreiten und die Bildung von Warteschlangen außerhalb der Casinos zu vermeiden.

Oberste Priorität haben die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir danken für Ihr Verständnis in dieser außergewöhnlichen Situation.

