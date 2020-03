FPÖ-Darmann zu Nehammer: Lade Innenminister zu Lokalaugenschein an Balkanroute ein!

Balkanroute leider nicht geschlossen

Klagenfurt (OTS) - In einer Reaktion auf die heutige Aussage von ÖVP-Innenminister Karl Nehammer im Bundesrat, wonach die Balkanroute geschlossen sei, lädt ihn der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Mag. Gernot Darmann ein, mit ihm gemeinsam einen Lokalaugenschein in Bosnien vorzunehmen, um dort seine Interpretation von „geschlossen“ gemeinsam mit tausenden illegalen Migranten zu begutachten.

Er könne ehest Termine bei offiziellen Stellen in den Provinzen Bosniens herstellen, um Innenminister Nehammer abgesehen von den massiven Migrationsströmen, die seitens der Türkei drohen, die leider doch nicht geschlossene Balkanroute vor Augen zu führen, so Darmann.

„Wer die Probleme nicht erkennen will, wird auch den Zeitpunkt verschlafen, um die notwendigen Maßnahmen rechtzeitig zu setzen. Die angeblich von der ÖVP geschlossene Balkanroute ist sperrangelweit offen. Sonst würden nicht Monat für Monat tausende Wirtschaftsmigranten in Bosnien auf eine Weiterreise nach Mitteleuropa warten“, so Darmann, der selbst im vergangenen Dezember einen mehrtägigen Lokalaugenschein in der Region Bihać vornahm.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Kärnten

0463/56 404