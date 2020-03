EANS-Adhoc: Josef Manner & Comp. AG / Dividendenbeschluss für das Geschäftsjahr 2019

12.03.2020

Der Vorstand der Josef Manner & Comp. AG hat am 12.03.2020 beschlossen, für das Geschäftsjahr 2019 der Hauptversammlung eine Dividende von EUR 0,80 je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen. Vorbehaltlich der Billigung des Aufsichtsrates in seiner bilanzfeststellenden Sitzung am 07. April 2020 sowie der Genehmigung der Aktionäre im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 26. Mai 2020 würde die Gesamtausschüttung an die Aktionäre EUR 1.512.000 betragen. Der Geschäftsbericht der Josef Manner & Comp. AG für das Geschäftsjahr 2019 wird am 28. April 2020 veröffentlicht.

