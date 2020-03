Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 13.3.: „Global in Bewegung“

Wien (OTS) - Volker Obermayr spricht mit Wolfram Senger-Weiss, Firmenchef des Logistikers Gebrüder Weiss, über Logistik wie Transport in Zeiten von Coronavirus, Ökologisierung und zunehmender Digitalisierung – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 13. März um 9.42 Uhr in Ö1.

Transportieren, Lagern, Umschlagen, Kommissionieren, Sortieren, Verpacken und Verteilen – Logistik hat sich zu einem hochkomplexen Bereich entwickelt. Die Branche gilt für Industrie- und Wirtschaftsstandorte als Schlüsselfaktor. Eines der größten Logistik-und Transportunternehmen Europas ist Gebrüder Weiss in Vorarlberg. Weltweit verfügt der Konzern über 150 Standorte und sorgt via Land-, Luft- und Seewege für Nachschub.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at