MIM Software Inc. erhält CE-Zulassung für molekulare Strahlentherapie

Cleveland (ots/PRNewswire) - MIM Software Inc., ein global führender Anbieter medizinischer Bildgebungssoftware, gab heute bekannt, dass MIM SurePlan(TM) MRT, sein Produkt der molekularen Strahlentherapie, mit CE-Kennzeichen zugelassen wurde. Durch die Zulassung seiner CE-Kennzeichnung wird Ärzten in Europa eine universelle Dosimetrielösung bereitgestellt.

Molekulare Strahlentherapie eröffnet Möglichkeiten der Präzisionsmedizin, indem Patienten ausgewählt werden können, die die passende Zielgruppe darstellen, und somit die Möglichkeit der Aufnahmemessung therapeutischer Strahlenpharmazeutika in einzelnen Patienten entsteht. Der Einsatz von Dosimetrie in der Behandlungsplanung und -verifizierung in der Nuklearmedizintherapie wurde von der EU-Richtlinie 2013/59/Euratom festgesetzt.

"Wir freuen uns, dass MIM SurePlan MRT Ärzten patientenspezifische Dosimetriedaten bereitstellt, was stärker durchdachte Patienten-Managemententscheidungen ermöglicht und die Umsetzung von Präzisionsmedizin unterstützt," sagt Dr. Aaron Nelson, leitender medizinischer Beauftragter bei MIM Software Inc.

MIM SurePlan MRT bietet zeitsparende Mittel der Organ- und Tumorsegmentierung, Registrierung von Deformierungen und voxelbasierte Dosimetrie für die molekulare Strahlentherapie. Zu den weiteren Funktionen von MIM SurePlan MRT zählen quantitative SPECT-Rekonstruktion und Flächenkorrekturen, Multi-Tracer Theranostik-Unterstützung und Dosiemetrie-Berichterstattungsmittel. MIM SurePlan MRT erhielt im Dezember 2018 in den Vereinigten Staaten die 510(k)-Zulassung von der FDA (Food and Drug Administration).

Informationen zu MIM Software Inc.

MIM Software Inc. hat es sich zum Ziel gesetzt, die Patientenversorgung durch kundenorientierte, innovative Bildgebungslösungen in den Bereichen onkologische Bestrahlung, Radiologie, Nuklearmedizin, Hirntomografie und kardialen Bildgebung zu verbessern. MIM Software ist ein Unternehmen in privater Hand mit Firmensitz in Cleveland, Ohio, und weiteren Niederlassungen weltweit.

Weitere Informationen zu MIM Software finden Sie auf www.mimsoftware.com.

Weitere Informationen zu MIM SurePlan MRT finden Sie auf https://www.mimsoftware.com/mim_sureplan_mrt.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media /709760/MIM_Software_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Nicholas Sewell

Senior Public Relations & Marketing Specialist

216-455-0765