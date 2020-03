FPÖ – Schmiedlechner: Sofortige Umsetzung der lückenlosen Herkunftskennzeichnung

Wien (OTS) - „Endlich ist Landwirtschaftsministerin Köstinger unserer Meinung und hat unsere langjährige Forderung nach verpflichtenden Herkunftskennzeichnungen aufgegriffen“, so heute der freiheitliche Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner. Bundesministerin Köstinger wies auf die langen Transportwege des Geflügelfleisches und auf die viel höheren Produktionsstandards in Österreich hin und verlangte eine Herkunftskennzeichnung auch bei Verarbeitungsprodukten und in der Gemeinschaftsverpflegung.

„Seit 2011 hat die FPÖ unzählige Male die Herkunftskennzeichnung gefordert. Jetzt hoffen wir, dass Köstinger diesmal nicht - wie so oft –ein Ankündigungsriese und ein Umsetzungszwerg wird“, sagte Schmiedlechner und weiter: „Wir Freiheitliche haben bereits im Jänner den diesbezüglichen Antrag 202/A(E) betreffend einer lückenlosen Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln im Nationalrat eingebracht. Nun warten wir auf die Behandlung im Landwirtschaftsausschuss, wobei wir nach den neuesten Aussagen der Ministerin davon ausgehen, dass dieser Antrag eine Mehrheit finden wird.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at