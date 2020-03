ÖBB-Jugendvertrauensratswahl: 100 Prozent der Mandate für FSG-vida-Jugendliste

Interesse der ÖBB-Lehrlinge an Sozialpartnerschaft und demokratischer Mitsprache bleibt ungebrochen Interesse der ÖBB-Lehrlinge an Sozialpartnerschaft und demokratischer Mitsprache bleibt ungebrochen

Wien. (OTS) - 100 Prozent der Mandate bei einer durchschnittlichen Wahlbeteiligung von rund 70 Prozent an 15 Wahl-Standorten erreichte die Jugendliste der Fraktion sozialdemokratischer GewerkschafterInnen in der Gewerkschaft vida (FSG-vida-Jugend) bei der alle zwei Jahre abgehaltenen Jugendvertrauensratswahl im ÖBB-Konzern (10. und 11. März 2020). Zum Ergebnis gratuliert der betreuende FSG-vida-Jugendsekretär Roman Brunner herzlich: „Damit hat die klare Mehrheit der Lehrlinge im ÖBB-Konzern ihr ungebrochenes Interesse an der Sozialpartnerschaft und ihren demokratischen Mitspracherechten im Unternehmen und bei der Lehrlingsausbildung erneut eindrucksvoll bestätigt.“

Gratulationen kommen auch von ÖBB-Konzernbetriebsratsvorsitzendem Roman Hebenstreit (Liste FSG vida): „Es hat sich gezeigt, dass es richtig war, für den Erhalt der Jugendvertrauensräte in Österreich zu kämpfen. Es ist wichtig, als Ergänzung zu den Betriebsräten auch eine eigene und starke betriebliche Jugendvertretung in den Betrieben zu haben. Die JugendvertrauensrätInnen sind vor Ort bei den Lehrlingen und kennen ihre Anliegen und Sorgen am besten. Dadurch können sie sich auch bei der Weiterentwicklung und Verbesserung der Lehrbedingungen optimal und praxisbezogen einbringen. Ihnen fallen Dinge auf, die wir routinierten Erwachsenen auf den ersten Blick vermutlich gar nicht bemerken würden“, betont Hebenstreit, der während seiner Lehrzeit bei den ÖBB selbst Jugendvertrauensrat war.

Im Namen der FSG-vida-Fraktion im Zentralbetriebsrat der für das ÖBB-Lehrlingswesen zuständigen ÖBB Infra AG dankt auch Zentralbetriebsratsvorsitzender und FSG-vida-Vorsitzender Günter Blumthaler den angehenden Jung-EisenbahnerInnen für ihr großes und konsequentes Engagement in der betrieblichen Jugendarbeit. „Wir werden uns auch in Zukunft in enger Zusammenarbeit mit euch für moderne und optimierte Lehrberufe mit beruflicher Zukunft im ÖBB-Konzern sowie für faire Erhöhungen der Lehrlingsentschädigungen und Verbesserungen während der Ausbildungszeit einsetzen“, sicherte Blumthaler den JugendvertauensrätInnen seine Unterstützung zu.





Rückfragen & Kontakt:

FSG vida, Öffentlichkeitsarbeit



Tel.: 01 53444 79 261 bzw. 0664 6145 733