Einreichfrist der Förderinitiative „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“ endet am 16. März

LR Teschl-Hofmeister: Generationenübergreifende Treffpunkte sind aus Gemeinden nicht mehr wegzudenken

St. Pölten (OTS/NLK) - Am 16. März endet für die Förderinitiative „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“ die Einreichfrist. Niederösterreichs Gemeinden haben somit noch ein paar Tage Zeit, ihre Projekte für einen zukünftigen Spielplatz oder Schulfreiraum einzureichen. Für Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister sind diese wichtige Orte des Miteinanders, des Austauschs und der Entwicklung von Kindern: „Liebevoll und naturnah gestaltete Spielplätze und Schulhöfe sind Treffpunkte für alle Generationen und aus den Gemeinden und Schulen nicht mehr wegzudenken. Mit der Förderinitiative unterstützt das Land die Gemeinden in der Gestaltung von zehn neuen naturnahen und bedürfnisgerechten Freiräumen.“

Die Projekte werden in Kooperation mit dem Land Niederösterreich, der NÖ Familienland GmbH und „Natur im Garten“ durchgeführt. „Die neuen Freiräume werden unter aktiver Mitbeteiligung von Kindern und Erwachsenen unter den Kernkriterien von ‚Natur im Garten‘ neugestaltet“, so der für „Natur im Garten“ zuständige Landesrat Martin Eichtinger. Die Förderhöhe beträgt 50 Prozent der Projektkosten: bis zu 20.000 Euro für einen Schulfreiraum und bis zu 10.000 Euro für einen Spielplatz. In der Konzeption und Umsetzung werden die Gemeinden umfassend durch die NÖ Familienland GmbH begleitet.

Der Antrag auf Förderung für einen Schulfreiraum oder Spielplatz kann von jeder niederösterreichischen Gemeinde, Schulgemeinde oder einer Gesellschaft im Alleineigentum niederösterreichischer Gemeinden gestellt werden. Eine Jury wird die Einhaltung dieser Kriterien prüfen und bewerten. „Wir laden alle Gemeinden und Schulgemeinden ein, die neuen Freiräume für die Kinder gemeinsam zu gestalten. Auf Spielplätzen und Schulhöfen werden soziale Kontakte geknüpft, gegenseitiger Respekt entwickelt und das Selbstvertrauen gestärkt“, ist Teschl-Hofmeister überzeugt.

Die Antragstellung zur Förderinitiative „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“ ist unter www.noe-familienland.at möglich. Weitere Informationen zur Antragstellung gibt es bei der NÖ Familienland GmbH unter der Telefonnummer 02742/9005-13487 oder per E-Mail unter noe-familienland @ noel.gv.at.

Weitere Informationen: Alexandra Neureiter, NÖ Familienland GmbH, Telefon 02742/9005-13490, E-Mail alexandra.neureiter @ noel.gv.at.

