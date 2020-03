WKÖ-Buchmüller: Handel gegen gesetzliche Verkürzung der Öffnungszeiten

Während Schulschließung ist aber Öffnung der Geschäfte um 8 Uhr vorstellbar – Lebensmittelhandel gut gerüstet, um Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten

Wien (OTS) - „Der Handel ist grundsätzlich gegen jede gesetzliche Verkürzung der Öffnungszeiten“, kommentiert Peter Buchmüller, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), einen entsprechenden Vorstoß der Gewerkschaft GPA-djp. Insbesondere der Lebensmittelhandel sehe sich als wichtige Infrastruktur zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit der gesamten Bevölkerung. „Der Handel ist nach wie vor gut gerüstet.“

Für die Zeit der Schulschließungen sei es aber „vorstellbar, die Geschäfte erst um 8 Uhr zu öffnen, da das Jausengeschäft in der Früh ja wegfällt“, so Buchmüller. „Damit können wir ein Zeichen gegenüber den Beschäftigten setzen.“ Zudem könnten Unternehmen, welche am Abend länger offenhalten, darüber nachdenken, ob dies angesichts der aktuellen Situation in diesem Ausmaß notwendig ist. (PWK092/SR)

