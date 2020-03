ORF SPORT + mit dem Biathlon-Weltcup in Kontiolahti

Am 13. März im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 13. März 2020, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Biathlon-Weltcup in Kontiolahti (Frauen Sprint) um 15.25 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 19.00 Uhr, „Outdoor Sports Show 2020 – Das Magazin“ um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, die Dokumentation „Eiskunstlaufen 2020“ um 20.15 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 21.15 Uhr sowie die Höhepunkte vom Austrian Football League Media Day 2020 um 21.45 Uhr und von der Ringer-Bundesliga 2019 um 22.15 Uhr.

Vorletzte Weltcup-Station der Biathletinnen und Biathleten ist von 12. bis 15. März Kontiolahti in Finnland. Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Günther Beck.

Das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“, moderiert von Kristina Inhof, meldet sich vom Nachwuchstraining der Fivers in der Hollgasse in Wien. Zu Gast ist der jüngste Handball-Nationalspieler Lukas Hutecek. Weiters berichtet „Schule bewegt“ über die Handball-School Olympics und die Hockey-School Olympics. Eine Youth-Reporterin beschäftigt sich in dieser Ausgabe mit dem Thema Damen-Eishockey.

In der 14-täglichen Magazinsendung „Schule bewegt“ von ORF SPORT + wird der Schul- und Nachwuchssport in all seinen Facetten abgebildet. Als verantwortliche Redakteurin fungiert Gabriela Jahn. Sportliche Leistungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen – vom Kindergarten bis zur Universität, in Schule und im Sportverein – werden präsentiert. Ebenso Projekte, die dazu beitragen, Sport aktiv auszuüben. Dem Schul- und Nachwuchssport soll damit eine breite Plattform gegeben werden, um seinen Stellenwert in der Öffentlichkeit zu erhöhen und durch das Abbilden des Sportalltags auch Vorbildwirkung für andere Schulen und Vereine zu erzeugen.

Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

https://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

