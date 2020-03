CARE zu COVID-19: Frauen und Mädchen besonders gefährdet

Wien (OTS) - Die Hilfsorganisation ist besorgt über die weltweite Verbreitung des Corona-Virus und der Erkrankung COVID-19. CARE arbeitet eng mit Gesundheitsbehörden in allen 100 Ländern zusammen, in denen die Organisation tätig ist. Das Ziel ist höchstmögliche Sicherheit für die CARE-Mitarbeiter und alle Menschen, die von CARE Hilfe erhalten.

„CARE setzt einen Notfallplan um, der sicherstellen soll, dass wir in den Ländern, in denen wir arbeiten, schnell und bedarfsgerecht reagieren können“, sagt Andrea Barschdorf-Hager, Geschäftsführerin von CARE Österreich. „Wir konzentrieren uns darauf, das Bewusstsein für die nötigen Hygienemaßnahmen zu schärfen, um die Ausbreitung des Virus zu vermeiden. Wir schulen das Personal in Gesundheitseinrichtungen und sorgen dafür, dass Kliniken die nötige Ausstattung erhalten. Gerade in Ländern mit schwach ausgebauten Gesundheitssystemen ist es wichtig, für Vorbeugungs- und Behandlungsmöglichkeiten zu sorgen.“

Frauen und Mädchen besonders gefährdet

CARE behält vor allem im Blick, wie Frauen und Mädchen von der Krise betroffen sind. Erfahrungen von CARE zeigen, dass Frauen und Mädchen im Fall von Epidemien und Pandemien besonders gefährdet sind.

„CARE arbeitet weltweit an Orten, an denen die Gesundheitseinrichtungen mangelhaft ausgebaut sind. Wo die Gesundheitssysteme überlastet sind, werden Pflegeaufgaben oft auf Frauen und Mädchen übertragen. Sie tragen besonders häufig die Verantwortung für die Betreuung kranker Familienmitglieder und älterer Menschen“, so CARE Österreich Geschäftsführerin Barschdorf-Hager. Auch bei der Zubereitung von Lebensmitteln fällt Frauen und Mädchen häufig die Verantwortung für Lebensmittelsicherheit und Hygiene zu. „Frauen haben in der Reaktion auf den Corona-Virus-Ausbruch eine wichtige Rolle - sowohl bei vorbeugenden Maßnahmen als auch in der Behandlung von Betroffenen“, so Barschdorf-Hager.





