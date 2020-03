Wr. Landtag – Kurt Wagner (SPÖ) zu Rothschild-Stiftung: „Die Hand der Stadt Wien ist ausgestreckt“ - Stadt bemüht sich um gute Lösung

Wien (OTS/SPW-K) - „Die Stadt Wien hat sich seit der Gründung der Stiftung in schwierigen Zeiten immer um einen Weiterbetrieb der Kliniken bemüht. So ist in den Chroniken festgehalten, dass die Stadt eingesprungen ist, als die Weltwirtschaftskrise in den 20er Jahren das Stiftungsvermögen von 20 Millionen Kronen innerhalb kürzester Zeit vernichtet hat. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Stadt den Wiederaufbau und die Reparatur der vom Krieg beschädigten Gebäude ermöglicht“, sagte Kurt Wagner, SPÖ-Abgeordneter zum Wiener Landtag, heute im Zuge der Sondersitzung zum Thema Rothschild-Stiftung auf Verlangen der NEOS.

Die Änderung der Satzung mit der Auflösungsklausel sei nicht von der Stadt Wien, sondern von den Finanzbehörden ausgegangen. „Erst wenn andere Organisationen die Nachfolge der Stiftung nicht antreten können, fällt das Vermögen der Stadt Wien zu. Selbst in diesem Fall müsste es aber auch für gemeinnützige Zwecke verwendet werden“, erläuterte Wagner.

„Stadtrat Peter Hacker ist jedenfalls bereit, Gespräche mit dem Rothschild-Erben zu führen. Die Hand der Stadt Wien ist ausgestreckt und ich hoffe, wir kommen zu einer guten Lösung“, so Wagner abschließend.

