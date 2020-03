ORF III am Freitag: „ORF III AKTUELL zum Coronavirus“

Außerdem: Spielfilme „Der Atem des Himmels“ und „Der Bär ist los! Die Geschichte von Bruno“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 13. März 2020, eröffnet in ORF III Kultur und Information eine „ORF III AKTUELL“-Sondersendung (20.15 Uhr) zum Coronavirus den Hauptabend. ORF-III-Moderator Reiner Reitsamer gibt einen Überblick über die aktuelle Situation sowie die von der Bundesregierung festgelegten Maßnahmen zur Eindämmung und begrüßt interessante Gäste im Studio.

Danach steht anlässlich des 70. Geburtstags von Reinhold Bilgeri dessen Bestseller-Verfilmung „Der Atem des Himmels“ (21.00 Uhr) auf dem Programm. Nach dem Tod ihres Vaters verlässt die 41-jährige Erna von Gaderthurn (Beatrix Bilgeri) im Frühling 1953 das Südtiroler Schloss ihrer Familie. Sie zieht nach Blons in Vorarlberg, wo sie eine Stelle als Lehrerin übernimmt. In der kleinen Berggemeinde sorgt die feine Dame bereits bei ihrer Ankunft für Aufsehen. Auch Baron von Kessel (Gerd Böckmann) ist von ihr angetan. Erna fühlt sich aber mehr zu ihrem Kollegen Eugenio (Jaron Löwenberg) hingezogen, der mit von Kessel in Konflikt gerät.

Einen weiteren österreichischen Film zeigt ORF III danach mit der hochkarätig besetzten Satire „Der Bär ist los! Die Geschichte von Bruno“ (23.05 Uhr). Xaver Schwarzenberger inszenierte die märchenhafte Story rund um die turbulente Jagd auf einen Braunbären, der auf der Suche nach einem neuen Revier nach Tirol kommt, mit u. a. Harald Krassnitzer, Fritz Karl, Nadeshda Brennicke und Erwin Steinhauer. Für das Drehbuch zeichnet Felix Mitterer verantwortlich.

