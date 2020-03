Schieder fordert Corona-Beauftragten für Europa

Stärkung des öffentlichen Gesundheitswesens muss zur Priorität werden

Wien (OTS/SK) - Die Weltgesundheitsorganisation hat die Ausbreitung des Covid-19 als Pandemie eingestuft. SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder fordert deshalb eine bzw. einen Corona-Beauftragten für die EU. "Ein koordiniertes und strategisches Vorgehen ist genau das, was Europa in Zeiten der Corona-Krise braucht. Als EU müssen wir gemeinsame Antworten auf die Pandemie geben. So wie Herr Barnier der EU-Beauftragte für den Brexit ist, braucht es auch eine bzw. einen Corona-Beauftragten. Denn das Virus hält sich nicht an nationale Grenzen. Eindämmen lässt es sich nur mit weitreichenden Vorsichtsmaßen und Solidarität mit besonders betroffenen Regionen."

Schieder sieht eine europaweite Vereinheitlichung der Maßnahmen als überaus notwendig an. "Wenn in einem Land Veranstaltungen ab 100 Personen abgesagt werden und im Nachbarland erst ab 250 Personen, schwächt das die Vorsichtsmaßnahmen generell." Genauso wichtig sei die Aufstockung von europäischen Notfallreserven für die Versorgung mit Medikamenten, da einige Arzneimittel gar nicht mehr in Europa erzeugt werden.

Außerdem zeige sich in diesen Zeiten, wie wichtig ein öffentliches und gut finanziertes Gesundheitssystem ist. "Eine der Lehren, wie Europa mit Corona umgeht, muss die Stärkung des öffentlichen Gesundheitswesens sein. Gerade im Vergleich mit den USA, wo die Tests zu teuer sind und sodas Virus immer weiter verbreitet wird, sehen wir, wie viel ein öffentliches Gesundheitssystem wert ist. Trumps einzige Antwort auf die Corona-Krise bleibt ein völlig willkürlicher Einreisestopp. Für uns alle muss das Ziel jetzt sein, alle Maßnahmen, die ExpertInnen vorschlagen, auch umzusetzen und so die Kurve der Infizierungen abzuflachen", so Schieder. (Schluss) ls

