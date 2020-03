Bundesrat - SPÖ-Appé: AGES ist für umsichtigen Einsatz zu danken

SPÖ-Gesundheitssprecher betont die Wichtigkeit der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit im Rahmen der Corona-Abwehr

Wien (OTS/SK) - „Es braucht in der jetzigen Situation den Zusammenhalt der gesamten Gesellschaft, damit die Maßnahmen, die zum Schutz der Bevölkerung zu setzen sind, erfolgreich sein können“, betont Ingo Appé, Gesundheitssprecher der SPÖ im Bundesrat. Zugleich betont er die wichtige Arbeit der mit der Krisenbewältigung betrauten Institutionen und dankt ihnen für ihren Einsatz. „Besonders möchte ich in diesem Zusammenhang die wichtige Arbeit der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit hervorheben, die neben hervorragenden Informationen auch eine wirklich umsichtige Beratung von uns PolitikerInnen möglich macht – dafür gebührt den MitarbeiterInnen unser größter Dank!“, so Appé.****

In seiner Rede betont der Kärntner Bundesrat weiter, dass es gerade mit dem Blick auf die aktuell so wichtige Leistung der AGES wichtig sei, den Betrieb sicherzustellen und zeigt ein akutes Problem auf. Die Finanzierung der AGES sei bei Auflösung aller Rücklagen nur noch für zwei Jahre gesichert. „Ich fordere Bundeskanzler Kurz daher in aller Eindringlichkeit auf: Stellen Sie die Finanzierung der AGES sicher! Gerade die jetzige Lage muss dazu genützt werden, die finanzielle Ausstattung der AGES so zu gestalten, dass der Betrieb aufrecht erhalten werden kann. Es braucht ausreichend Personal und ausreichend Finanzen, um dem erhöhten Arbeitsaufkommen sinnvoll begegnen zu können!“

Abschließend betont Appé: „Wir werden alles tun, um in der jetzigen Situation zu unterstützen. Den HelferInnen, dem Gesundheitspersonal und allen, die dabei helfen, Verantwortung in dieser ernsten Lage zu übernehmen, danken wir vielmals!“ (Schluss) mkk

