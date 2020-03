ABSAGE Pressetermin zum Auftakt der Eissaison 2020 // 17.03.2020

Wien (OTS) - Aufgrund der aktuellen Entwicklungen haben wir uns dazu entschlossen, den Pressetermin zum Auftakt der Eissaison 2020 und zur offiziellen Eröffnung der Eissalons am kommenden Dienstag, 17.3.2020, in der "Manifattura del Gelato" in der Christine-Touaillon-Straße 2, 1220 Wien abzusagen.

Danke für Ihr Verständnis

