„Schleppschlauch“ bei „Was gibt es Neues?“ am 13. März in ORF 1

Mit Lainer, Straßer, Spörk, Ratschiller und Gernot

Wien (OTS) - Welch schönes Thema sich Oliver Baier für die neue Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 13. März 2020, um 21.45 Uhr in ORF 1 ausgesucht hat: den Tag des Schmetterlings! Gar nicht so schön ist der erste Begriff, über den sich Günther Lainer, Katharina Straßer, Christof Spörk, Hosea Ratschiller und Viktor Gernot die Köpfe zerbrechen: Was ist ein „Schleppschlauch“? Sänger und Regisseur Reinhold Bilgeri stellt anlässlich seines nahenden runden Geburtstags die Promifrage: „Warum gibt es in etlichen Haustoren in Feldkirch schön geschwungene, kleine Schlitze?“

