Purgstalls Ortsmitte erhält ein Gesundheitszentrum

„Gründung findet Stadt“ unterstützt Praxisgemeinschaft

St. Pölten (OTS/NLK) - Unter dem Motto „Gesundheitszentrum statt Leerstand“ will die Osteopathin und Physiotherapeutin Angela Brandhofer den Ortskern von Purgstall an der Erlauf mit einer innovativen Geschäftsidee beleben, indem sie auf dem neu gestalteten Kirchenplatz eine interdisziplinäre Praxis eröffnet. Die Standort-Jury in Purgstall hat die Praxisgemeinschaft mit Experten aus verschiedenen Fachgebieten kürzlich in das LEADER-Projekt „Gründung findet Stadt“ aufgenommen.

Bei dieser Initiative arbeiten die Gemeinden Purgstall an der Erlauf, Wieselburg, Scheibbs und Waidhofen an der Ybbs mit der Eisenstraße Niederösterreich zusammen, um Leerständen in Ortskernen mit neuen Ideen und Konzepten den Kampf anzusagen. Aktuell profitieren bereits elf Gründer von dem LEADER-Projekt; bis November 2020 sollen insgesamt 20 Gründer in den vier Orten unterstützt werden.

„Gründung findet Stadt“ ist ein LEADER-Kooperationsprojekt der Eisenstraße Niederösterreich mit den regionalen Zentren Wieselburg, Purgstall, Scheibbs und Waidhofen an der Ybbs. Ziel der Gründerinitiative ist es, gemeinsam mit riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich, sowie der Wirtschaftskammer Niederösterreich die Leerstände in den Ortszentren zu minimieren und die Gründerquote zu heben. Die Initiative „Gründung findet Stadt“ wird aus Mitteln der Europäischen Union und des Landes Niederösterreich kofinanziert.

Nähere Informationen bei der Eisenstraße Niederösterreich unter 07482/204 40, e-mail presse @ eisenstrasse.info und www.eisenstrasse.info bzw. www.gruendungfindetstadt.at.

