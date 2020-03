FPÖ – Hauser: Nur wer schnell hilft, hilft doppelt

Lohnsteuer, Umsatzsteuer und lohnabhängige Abgaben stunden, die am 15. jeden Monats fällig sind

Wien (OTS) - „Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sind bereits deutlich zu spüren. Wir müssen jetzt schnell handeln. Nur wer schnell hilft, hilft doppelt“, kommentiert der Tourismussprecher im FPÖ-Parlamentsklub Mag. Gerald Hauser die aktuelle Lage der Tourismusbetriebe. Hauser weist darauf hin, dass immer am 15. jeden Monats die Umsatzsteuer und die Lohnsteuer sowie lohnabhängige Abgaben wie Dienstnehmeranteil zur Sozialversicherung fällig sind und fordert, hier den touristischen Betrieben mit starken Umsatzeinbrüchen unter die Arme zu greifen: „Die Unternehmen, welche Umsatzeinbrüche erleiden und bei denen dadurch Probleme mit der Liquidität entstehen, sollen die Möglichkeit haben per Antrag eine Stundung der am 15. März fälligen Zahlungen zu erhalten. Damit ist eine schnelle und unbürokratische Hilfe ermöglicht“, so Hauser.

