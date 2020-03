Kommunikation der Bundesregierung mit den Schulen über Pressekonferenzen ist unverantwortlich.

Bis Donnerstag vormittags gab es keine Dienstanweisungen zu den geplanten Schulschließungen.

Wien (OTS) - „Die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung zum Thema Coronavirus und Schulen ist sicherlich Schlagzeilen zuträglich. Es ist aber unverantwortlich, dass die ausführenden Organe wie Bildungsdirektionen und Schulen ohne die rechtlich erforderlichen Dienstanweisungen allein gelassen werden“, kritisiert Thomas Bulant, Lehrergewerkschafter und SLÖ-Bundesvorsitzender. „Seit heute herrschen an den Schulen Verwirrung, worüber und wie die Eltern informiert werden sollen, in welcher zeitlichen und inhaltlichen Organisationsform die Betreuung angeboten werden soll und welche Lehrkräfte in welchem Ausmaß die Betreuung übernehmen werden.“ Laut Bulant gebe es bisher kein konzertiertes Vorgehen, das Krisenmanagement des Ministers würde seiner Verantwortung nicht gerecht werden. Inwieweit das Ministerium der berechtigten Forderung nach Schutz jener Lehrkräfte, die sich im gefährdeten Großelternalter befinden, entgegenkommen wird, sei ebenso ungeklärt.

Von den in schönen Bildern gezeigten Krisenmanagern der Regierung, die nun erstmals beim Thema Corona und Schule eine gewisse Unbeholfenheit und Inkompetenz an den Tag gelegt haben, fordert der SLÖ, dass klare Dienstanweisungen erfolgen und Gespräche mit den Sozialpartnern geführt werden. „Es kann nicht sein, dass die Folgen von notwendigen Schulschließungen allein den ArbeitnehmerInnen überantwortet werden“, meint Bulant. „Die Wirtschaft muss ihren Beitrag zur Volksgesundheit leisten. Es reicht nicht, dass Bundeskanzler Kurz allein Eltern und LehrerInnen zur Solidarität mahnt.“

