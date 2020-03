Spektakuläre Eröffnung des ersten steirischen Omnichannel-Werkzeugfachmarkts in Hartberg

Hartberg (OTS) - Per Schnitt mittels Kettensäge eröffneten Bürgermeister Ing. Marcus Martschitsch, 3e-Vorstand Markus Dulle und Marktleiter Thomas Friesenbichler bei einer spektakulären Eröffnungsfeier am 11. März 2020 den innovativen LET’S DOIT Werkzeugfachmarkt in Hartberg. Ab sofort werden in dem stationären Geschäft für Werkzeuge und Gartengeräte neben der kompetenten Fachberatung viele digitale Elemente eingesetzt, die eine noch größere Auswahl und viele Informationen über Produkte und Serviceleistungen bieten. Ergänzt wird dieses Angebot mit einem einzigartigen Testcenter, in dem die Kunden ihre Produktauswahl im Live-Betrieb einem Härtetest unterziehen können, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Der modernste Werkzeugfachmarkt – nun an einem neuen Standort – kombiniert so die Vorteile des Onlinehandels mit jenen des Erlebniseinkaufs am POS sinnvoll und bietet dadurch den Kunden einen echten Mehrwert.



Bürgermeister eröffnete LET’S DOIT fachmännisch per Kettensägen-Schnitt

Viele Kunden warteten bereits vor dem neuen LET’S DOIT Fachmarkt Hartberg, als der Bürgermeister und die Eigentümer des Werkzeugfachmarkts mit einem Anschnitt per Kettensäge den Store symbolträchtig eröffneten. Schon kurze Zeit später nahmen die vielen Interessenten die neuen Highlights im Shop unter die Lupe und an den Kassen tummelten sich die kauffreudigen Kunden. Sowohl Ehrengäste als auch die Konsumenten zeigten sich vom neuen Konzept des innovativen Werkzeugfachmarkts sichtlich beeindruckt.

LET’S DOIT steht für Beratungskompetenz

Die Beratungskompetenz der fachkundigen Mitarbeiter ist auch im neuen Markt, in dem das Thema Omnichannel eine bedeutende Rolle spielt, weiterhin das Herzstück von LET’S DOIT. Dies zeigt sich schon beim Betreten des Shops, da das Beratungspult

(= die „Klartextzone“) im Zentrum des 1.250 qm großen Fachmarkts angesiedelt und somit von jedem Punkt aus gut sichtbar und kurzen Weges erreichbar ist. Jeder der 15 Fachberater hat mit unterschiedlichen digitalen Devices, wie etwa einem Virtual Shelf (= verlängerte Ladentheke mit knapp 30.000 Produkten), der „Vergleichszone“ für den direkten Produktvergleich und vielen Screens zur individuell abgestimmten Informationsvermittlung wertvolle Verkaufshilfen an die Hand bekommen, die ihn in seiner Beratungstätigkeit unterstützen. „Das neue Konzept von LET'S DOIT unterstreicht sowohl den modernen Touch des innovativen Werkzeugfachmarkts und wird den Kundenbedürfnissen nach Einkaufs-Erlebniswelten gerecht und bedeutet andererseits eine gelungene Verzahnung des stationären Handels mit der digitalen Welt“ , erklärt 3e-Vorstand Markus Dulle. Der neue Shop wurde auch an einem neuen Standort – in einem Geschäftszentrum im Herzen Hartbergs integriert – eröffnet.



Erlebniswelten im Werkzeugfachmarkt

In der „Akkuwelt“ mit mehr als 270 akkubetriebenen Werkzeug- und Gartengeräten wird man der großen Nachfrage nach akkubetriebenen Geräten gerecht. Bei diesen Produkten spielt die Convenience gegenüber kabelgeführten Maschinen eine wichtige Rolle und zudem steht die Leistungsfähigkeit von Akkugeräten mittlerweile außer Frage, sodass sich dieser Trend weiterhin verstärken wird.

Zu den Erlebniswelten zählen auch die „Vergleichszonen“ in der Werkzeug-, Garten-, Farben- und Arbeitsschutzabteilung, in denen Artikel zum detaillierten Produktvergleich gescannt und umgehend die dazu passenden Informationen auf einem Screen angezeigt werden. Die Shop-in-Shop Lösungen der Profilierungsmarken Milwaukee und Husqvarna, die eigens für den LET’S DOIT Fachmarkt konzipiert wurden, runden das Angebot ab und machen somit das Einkaufen im LET’S DOIT Fachmarkt zum echten Erlebnis.



Produkte im Live-Betrieb in der „Anpackzone“ testen

und in der „Abholzone“ zu jeder Zeit abholen

„Das Testcenter im LET’S DOIT Fachmarkt Hartberg sorgt für das haptische Erleben der Produkte. Damit greifen wir eines der zentralsten Argumente für den Einkauf im stationären Handel auf“ , weiß Projektleiter Manfred Mandler. Die Kunden können im Store eine Vielzahl an Geräten an neun verschiedenen Stationen direkt ausprobieren und sich von deren Leistungsfähigkeit überzeugen. Das Spektrum reicht hierbei von Schleifen über Trennen bis hin zu Bohren, Nieten, das Schneiden mit Kettensägen und Schlagschrauber-Tests. Somit fußt die Kaufentscheidung neben einer fachkundigen Beratung auch auf einem eindrucksvollen Praxistest.

Sollte die Abholung eines dringend benötigten Produkts innerhalb der regulären Geschäftszeiten nicht möglich sein, können Kunden auf den gewünschten Artikel ab sofort rund um die Uhr in der „Abholzone“ zugreifen. Möglich macht dies eine vorab getätigte Online-Bestellung, bei der die Hinterlegung der gekauften Produkte in einer Abholstation im Eingangsbereich des Fachmarkts erfolgt.

Einzigartiges Komplettpaket für gepflegten Garten

Der neue LET’S DOIT Fachmarkt punktet neben den Markenprodukten ebenso durch ein umfassendes Service- und Dienstleistungsangebot. Fachkundige Mitarbeiter servicieren in der hauseigenen Werkstätte verschiedenste Geräte – von Werkzeugen über Rasenmäher und Mähroboter bis hin zur Kettensägen oder Rasentrimmer. Absolute Neuheit ist das Komplettpaket für einen automatisiert gepflegten Garten:

Um die Planung, Installation und den Service eines Mähroboters samt computergesteuertem Bewässerungssystem kümmert sich der LET’S DOIT Fachberater. Dieses innovative System, das im Shop im Echtbetrieb die einzelnen Bewässerungsdüsen mit Wasser und den Mähroboter via App ansteuert, ist einzigartig im LET’S DOIT Fachmarkt zu erleben und die Kunden können sich vor Ort von der einfachen Bedienung überzeugen.



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Verena Ortner

3e Handels- und Dienstleistungs AG

Uhlandstraße 50 - 4600 Wels

Tel.: +43 699 142 76 246

E-Mail: verena.ortner @ 3e-ag.com

www.lets-doit.at