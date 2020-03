Mehr MICE Geschäft bitte...

Als Veranstalter der BIZ sowie als Marketingbetreuer von Seminarhotels und Locations legt n.b.s den Angebotsschwerpunkt ganz klar auf MICE, und das bereits seit über 25 Jahren...

Perchtoldsdorf (OTS) - Zum diesjährigen Jubiläum der BIZ gibt es zwei neue Angebotspakete von n.b.s, die ganz klar auf das Eine zielen – mehr MICE Geschäft bitte!

Wie wir alle wissen, geht es im MICE Segment mehr als in anderen Bereichen der Hotellerie um persönliche Kontakte, um Verständnis für das Geschäft und Know How der Abläufe und “musts” der Branche. Aber auch die Auswahl der passenden Kommunikationswege und des perfekten Timings ist für eine erfolgreiche MICE Akquise ausschlaggebend.

Für diejenigen, die wenig Zeit haben und manche To Dos lieber abgeben, hat n.b.s die MICE Ganzjahrespakete geschnürt; für diejenigen, die lieber selbst Neues lernen und gleich loslegen möchten, gibt es ab Mai 2020 die MICE Hacking Days - Marketingtage

MICE ist zwar die Königsdisziplin im Hotelbusiness, wird aber seltsamerweise in der Weiterbildung immer noch recht stiefmütterlich behandelt. Und dass, obwohl das MICE Geschäft ganz spezifischen Regeln folgt und einiges an Know How von all jenen verlangt, die für die Akquise des Geschäfts zuständig sind.

n.b.s startet aus diesem Grund die MICE Hacking Days, eine Abfolge der wichtigsten Schritte und Skills im Akquiseprozess für das Eventgeschäft. Ab Mai 2020 werden diese in Form von Kurzeinheiten jeweils am ersten Dienstag im Monat, von 12.30 – 18.00 Uhr im “Kreativboden” in Perchtoldsdorf stattfinden.

Das Know How aus jahrelanger Erfahrung wird in einer abwechslungsreichen Kombination von unterschiedlichen Themengebieten aufbereitet, weitergegeben und gemeinsam für die einzelnen teilnehmenden Betriebe besprochen sowie mit Praxisbeispielen hinterlegt. Ob digital oder analog, klassisch oder online, Marketing oder auch Sales – der optimale Mix macht es auch hier aus. 10 x 5 Stunden geballtes Wissen für mehr MICE Geschäft.

Wer dazu keine Zeit findet oder lieber gleich auf das professionelle MICE Wissen von n.b.s vertrauen möchte, der sollte sich das neu aufgelegte Angebot im Rahmen der Eventbiz näher ansehen.

Denn die EVENTBIZ ist nicht nur die MICE Fachmesse der Branche. Die EVENTBIZ gibt es ab nun auch 365 Tage im Jahr in Form eines optimalen Mixs aus Inbound Marketing und persönlicher Akquise kombiniert mit über 20-jähriger MICE Branchenkenntnis an, die MICE Ganzjahrespakete.

Hier kann aus drei verschieden großen Paketen, Starter, Pro und MICEter, mit jeweils unterschiedlichen Leistungsbausteinen, die optimal aufeinander abgestimmt sind, gewählt werden. Begonnen beim Einzelstand auf der Eventbiz und einer oder mehrerer Ländereditionen LIZZs, über Blogbeiträge, Newsletter, Google Adwords bis hin zu Podcasts und vielem mehr wird eine umfassende Betreuung geboten. Ganz unter dem Motto: Mehr MICE Geschäft? Bitte, sehr gerne!

Die MICE Hacking Days auf einen Blick:



Termin | Thema MICE

05.05.2020 | Neukundenakquise in Zeiten der DSVGO

02.06.2020 | Follow up Aktionen gekonnt gesetzt

07.07.2020 | Sales Calls & Verkaufsreisen

04.08.2020 | Der optimale Akquisemix - analog & digital

01.09.2020 | Social Media (gemeinsam mit einem Gasttrainer)

06.10.2020 | Stammkundenbetreuung in Zeiten von Compliance

03.11.2020 | Messe & andere Salesevents

01.12.2020 | Packaging & Angebotsgestaltung - bunt und zielgruppengerecht

12.01.2021 | Inbound Marketing

02.02.2021 | Hacks 21

Jeweils von 12.30 – 18.00 Uhr

Elisabethstrasse 23 | Kreativboden23

2380 Perchtoldsdorf

Alle Details und Anmeldung zur Veranstaltung

Alle Infos zu den MICE Ganzjahrespaketen

Alle Infos zur EVENTBIZ

Details und Anmeldung zu den MICE Hacking Days - Marketingtage finden Sie hier

