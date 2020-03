Coronavirus: Sigmund Freud PrivatUniversität stellt auf "home learning" um

Die größte Privatuniversität Österreichs reagiert auf die jüngsten Entwicklungen und setzt ab sofort sämtliche Präsenzlehrveranstaltungen und Campusaktivitäten aus.

Mit dieser Maßnahme setzt die SFU das Maßnahmenpaket zur Eindämmung von CoViD 19 um. Da wir allein hier am Campus Prater vier verschiedene Studienrichtungen anbieten, ist das natürlich eine riesige Herausforderung an das E-Learning, denn die didaktischen Settings sind zum Beispiel in Medizin ganz anders gelagert als in Psychologie, Psychotherapiewissenschaft oder Rechtswissenschaften. Trotzdem sind wir optimistisch, diese auch für Hochschulen fordernde Zeit gut zu meistern und unseren Studierenden eine nahtlose Fortführung ihres Studiums ermöglichen zu können. Mag. Maximilian Pritz, der Leiter der Abteilung für Hochschulkommunikation der Sigmund Freud PrivatUniversität

Gerade jetzt ist es für unsere Studierenden natürlich entscheidend, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Wie geht es mit meinem Studium weiter? Ab wann gelten welche Maßnahmen, von denen man im Fernsehen oder auf Social Media gehört hat? Immerhin reisen ja viele Kolleginnen und Kollegen auch aus dem Ausland an, und da geht es dann um viel mehr als die Frage, ob man in der Früh auf die Uni muss oder nicht. Je besser alle Beteiligten informiert sind, desto besser können sie mit der Situation umgehen. Daher haben wir die Krisenkommunikation in die E-Learning-Strategie integriert, da hier sowieso häufig genutzte Touchpoints vorhanden sind. Dr. Manuel Jakab, strategische Kommunikation an der SFU

Wien (OTS) - Vorläufig bis zum 4. April wird auf allen Fakultäten der Lehrbetrieb auf digitale Kanäle umgelagert, Bibliotheken und Studien Service Center werden geschlossen. Auch die psychotherapeutischen Universitätsambulanzen sind von der Maßnahme betroffen. Lediglich die Zahnklinik am Campus Prater bleibt geöffnet, um Schmerz- und NotfallpatientInnen behandeln zu können.

