Hauptbücherei der Stadt Wien ab morgen geschlossen

Zweigstellen der Stadt Wien Büchereien bleiben regulär geöffnet

Wien (OTS) - Entsprechend der Verordnung betreffend Maßnahmen gegen die Weiterverbreitung des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) des Magistrates der Stadt Wien wird die Hauptbücherei der Stadt Wien Büchereien aufgrund der hohen BesucherInnenfrequenz ab morgen bis 3. April 2020 geschlossen. Die 38 Zweigstellen der Stadt Wien Büchereien bleiben weiterhin regulär geöffnet.

Zwtl.: Automatische Verlängerung, keine Verspätungsgebühren

In der Hauptbücherei können bis auf Weiteres keine physischen Medien (Bücher, CDs, DVDs etc.) ausgeborgt, zurückgegeben oder vorbestellt werden. Bereits ausgeborgte Medien werden automatisch verlängert bis eine Rückgabe wieder möglich ist. Während der Schließzeit fallen keine neuen Verspätungsgebühren für in der Hauptbücherei entliehene Medien an.

Führungen, Schulungen und Veranstaltungen in der Hauptbücherei fallen aus.

Zwtl.: Digitale Ausleihe rund um die Uhr möglich

Die digitalen Medien der Stadt Wien Büchereien stehen natürlich weiterhin zur Verfügung. In der Virtuellen Bücherei (eBooks, eAudios, eMagazines, ePapers, eLearning) und in der eLibrary (englischsprachige eBooks und eAudios) kann jederzeit per Download ausgeliehen werden. ePapers können auch über den Austria Kiosk und das Online-Zeitungsportal PressReader bezogen werden. Die digitalen Angebote stehen allen Personen mit einer gültigen Büchereikarte kostenlos zur Verfügung.

Die Stadt Wien Büchereien informieren über die aktuellen Entwicklungen auf ihrer Webseite buechereien.wien.gv.at, auf Facebook (@buechereien.wien), Twitter (@buechereiwien) und über ihren Newsletter.

