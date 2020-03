FPÖ – Hafenecker: Internationalen Flugverkehr muss scharf überwacht werden

Wien (OTS) - „Auch, wenn es sich beim Flugverkehr aus Seoul um zwei Cargo-Maschinen gehandelt hat, ist es von äußerster Wichtigkeit, dass Passagiere und Waren genauestens kontrolliert werden. Flüge aus aller Herren Länder, viele aus Asien, oder auch aus Ländern, die nicht über ein so engmaschiges Gesundheits- und Vorwarnnetz wie in weiten Teilen Europas verfügen, landen weiterhin in Österreich. Skepsis ist auch bei den vielen täglich landenden Flügen aus der Türkei angebracht. Auch, wenn das autoritäre Erdogan-Regime davon spricht, dass es derzeit keine Corona-Infektionen in der Türkei gibt, muss man sich dessen bewusst sein, dass die Türkei ein direktes Nachbarland des massiv betroffenen Iran ist und schon alleine deshalb alle Alarmglocken läuten müssen. Alleine aus Istanbul landen täglich fünf Flugzeuge in Wien.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at