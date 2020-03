Coronavirus - Matznetter empört über türkis-grüne Ablehnung von Konjunkturpaket im Wirtschaftsausschuss

Wien (OTS) - Die SPÖ hat heute im Wirtschaftsausschuss des Nationalrats einen Antrag für ein Maßnahmenpaket zur Abfederung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Coronavirus eingebracht. SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter sagt, "die Corona-bedingte Rezession in Italien, also von Österreichs drittwichtigstem Handelspartner, trifft Österreich unmittelbar. Es braucht sofort Maßnahmen um einen wirtschaftlichen Einbruch in Österreich zu verhindern". Der Antrag wurde von den Neos und der FPÖ unterstützt, aber von den Regierungsparteien ÖVP und den Grünen abgelehnt. ****

Für Matznetter ist das Verhalten der Regierungsparteien unverantwortlich. "Die Untätigkeit von Türkis und Grün in der Corona-Krise wächst sich zu einer echten Gefahr für die Unternehmen und die Arbeitnehmer aus", kritisiert Matznetter. "Ich weiß nicht, worauf Kurz und Kogler warten wollen? In der aktuellen Situation sind schnelle und entschiedene Maßnahmen gefragt. Es ist besorgniserregend, dass unsere Regierung dazu nicht in der Lage oder nicht willens ist." (Schluss) wf

