FPÖ – Angerer: Schwarz-grüne Regierung verweigert Corona-Soforthilfe für die Wirtschaft

Wien (OTS) - Als „erschreckend und enttäuschend“ bezeichnete heute der freiheitliche Wirtschaftssprecher NAbg. Erwin Angerer die Haltung der Regierungsparteien im heutigen Wirtschaftsausschuss. „Die Oppositionsparteien haben sich wirklich bemüht, einen gemeinsamen Weg im Sinne der heimischen Wirtschaft in Zeiten der Corona-Krise zu finden. Immer wieder haben wir ÖVP und Grüne dazu eingeladen, einen gemeinsamen Allparteienantrag zu formulieren, um Maßnahmen zu setzen, damit Unternehmen und Wirtschaftstreibende in dieser Zeit unterstützt werden können. Die Regierung hat zu all diesen Vorschlägen ihre Zustimmung verweigert. Während Italien bereits plant, zehn Milliarden Euro in ihre Wirtschaft zu stecken, um die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus abzufedern, wird in Österreich leider noch immer 'politisches Kleingeld gewechselt'“, kritisierte Angerer nach dem Wirtschaftsausschuss.

