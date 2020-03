EANS-Adhoc: Wolford Aktiengesellschaft / Anpassung der Prognose

11.03.2020

Der Vorstand der Wolford AG hat die Auswirkungen der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus auf das Unternehmen analysiert und rechnet mit deutlich negativen Folgen dieser weltweiten Epidemie für die Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Wolford Gruppe. Im aktuell besonders stark betroffenen Italien sind die Umsätze in den letzten zwei Wochen um rund 50 % zurückgegangen. In der DACH-Region sind die Umsätze in den letzten zwei Wochen um rund 30 % rückläufig. Diese negativen Effekte werden voraussichtlich auch im neuen Wirtschaftsjahr 2020/21 (1. Mai 2020 bis 30. April 2021)spürbar sein. Vor diesem Hintergrund korrigiert das Unternehmen seinen Ausblick und rechnet für das Geschäftsjahr 2020/21 nicht mehr mit einem positiven operativen Ergebnis (EBIT).

Angesichts der aktuellen Unwägbarkeiten wird der Vorstand den weiteren Verlauf der Epidemie und ihre wirtschaftlichen Folgen abwarten, bevor er einen neuen mittelfristigen Ausblick vorlegt.

Emittent: Wolford Aktiengesellschaft

