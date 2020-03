Newzoo releast Newzoo Pro: Neuer Datenservice bietet 360°-Einblick in weltweiten Games-Markt, kompakt an einem Ort

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Newzoo, international führender Anbieter für Marktforschung und -analyse im Bereich Games und eSport, hat heute offiziell Newzoo Pro präsentiert. Der neue Datenservice kombiniert sämtliche Einsichten des Unternehmens auf einer unkomplizierten, kostengünstigen und cloudbasierten Plattform. Newzoo Pro liefert einen Rundum-Einlick in den weltweiten Games-Markt und kombiniert fundierte Game-, Genre-, geografische und demografische Profile mit Echtzeit-Engagement- und Marktgrößendaten. Der neue Service richtet sich an alle, die an aktuellen und verständlichen Informationen zur weltweit beliebtesten Unterhaltungsform interessiert sind. Kein anderes Produkt bietet bislang eine derart vollständige Übersicht des Games-Segments. Dabei werden verschiedene Engagement-Stufen berücksichtigt, einschließlich Gaming, Viewing, Streaming und eSports.

Newzoo Pro beinhaltet einen exklusiven Feed von Newzoo-Analysten mit Expertenkommentaren zu aktuellen Marktnachrichten. Newzoos Games Taxonomy aus 132 Variablen in 11 gesonderten Kategorien liefert zusätzliche Einblicke auf Ebene der jeweiligen Spielmechanik. Das breite Angebot an eSport-Analysen in Newzoo Pro (zu Teams, Events, Ligen und Sponsoren) stützt sich auf Newzoos ebenfalls heute angekündigter Datenkooperation mit The Esports Observer.

"Newzoo war schon immer bestrebt, mit führender Marktexpertise und fundierten Marktdaten ein möglichst großes Publikum zu erreichen. Wir wollen Barrieren überwinden, damit der Games-Sektor wachsen kann. Ein breiter Zugang zu Marktdaten ist eine dieser Barrieren. Das ist der Grund, weshalb wir so viele Informationen kostenlos zur Verfügung stellen", sagte Peter Warman, Newzoos Mitgründer und CEO. "Mit Newzoo Pro gehen wir einen Schritt weiter und liefern noch tiefergreifende Daten und handlungsrelevante Erkenntnisse für die stetig wachsende Zahl an Menschen mit Interesse an Games. Die Rückmeldungen unserer frühen Nutzer waren extrem positiv, und wir freuen uns, dass wir heute den weltweiten Start von Newzoo Pro ankündigen dürfen. Wir werden die Inhalte und den Funktionsumfang weiter ausbauen und im Jahresverlauf den Großteil unserer anderen Produkte in diese zentrale Plattform integrieren."

Newzoo wird auch in Zukunft einen kostenfreien Basiszugriff auf die Analytics Platform mit hochwertigen Einsichten, Ranglisten und Grafiken zur Verfügung stellen.

Newzoo Pro ist als kostengünstige Lösung für Einzelpersonen, Teams und Unternehmensanwender erhältlich. Mehr als 100 Start-ups, Universitäten, Entwickler, Agenturen, Berater, Verbrauchermarken und Investoren arbeiten bereits mit dem neuen Newzoo Pro.

Newzoo ist der international führende Anbieter für Marktforschung und -analyse im Bereich Games und eSport. Mit über zehn Jahren Marktexpertise betreut Newzoo einige der größten Unterhaltungs-, Technologie- und Medienunternehmen rund um den Globus, darunter EA, Bloomberg, PepsiCo und Vodafone. Dabei hilft Newzoo bei der Zielgruppenfindung, Wettbewerberbeobachtung, Steigerung der Markenbekanntheit, Chancenerkennung sowie strategischen und finanziellen Entscheidungen. Newzoos Produktportfolio beinhaltet Marktforschungsberichte zur globalen Games- und eSport-Branche, eigene Consumer Insights mit Analysen zu Verbraucherverhalten und -vorlieben in 30 internationalen Schlüsselmärkten, sowie die Game Development Solution und Newzoo Pro.

