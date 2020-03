Yildirim: „Verpflichtende Klimachecks kommen“

Umweltausschuss des Nationalrates setzt wichtiges Signal – Nur FPÖ stimmte dagegen – Grüner Bürgermeister nun beim Busparkplatz am Hofgarten-Areal in Innsbruck in der Pflicht

Wien (OTS/SK) - „Die Stadt Innsbruck diskutiert seit Monaten über einen Busparkplatz für Reisebusse. Dieser soll am Areal des Hofgartens entstehen. Dazu wäre es notwendig, weitere Flächen - wie z.B. Kleingärten - zu versiegeln. Für mich ein falsches Signal und ganz sicher keine Klimaschutzmaßnahme. Daher habe ich im Nationalrat einen Antrag eingebracht“, schildert die Tiroler SPÖ-Nationalrätin Selma Yildirim.

Gestern wurde der Antrag für einen verpflichtenden Klimacheck vor einer Versiegelung von Flächen im öffentlichen Eigentum im Umweltausschuss behandelt. Ziel war es, die Auswirkungen auf das Mikroklima zu analysieren und für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

„Mein Antrag wurde von SPÖ und NEOS unterstützt und hat somit keine Mehrheit erhalten. Dafür haben wir uns, mit den Gegenstimmen der FPÖ, auf eine Entschließung geeinigt. Demnach sollen verpflichtende und unabhängige Klimachecks vorgelegt werden. Insbesondere die Abschätzung der Wirkungsfolgen ist dabei ein wichtiges Thema“, so Yildirim. Damit werde eine wichtige Forderung des Klimavolksbegehrens umgesetzt. Für Yildirim ist klar, „dass der Busparkplatz am Innsbrucker Hofgarten mit den Klimachecks unvereinbar ist. Der grüne Bürgermeister ist nun in der Pflicht“, so Yildirim. (Schluss) bj/mp

