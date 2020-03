10. Bezirk: „Kulturkränzchen“ auf Herbst VERSCHOBEN

Wien (OTS/RK) - Die für Freitag, 13. März, geplante Veranstaltung „Favoritner Kulturkränzchen“ wird vom ehrenamtlich agierenden Team des Vereines „Kultur 10“ auf Herbst verschoben. Der neue Termin: Am Samstag, 7. November, ist das „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) der Schauplatz eines „Herbst-Fests“. Die stimmungsvolle Festivität dauert von 16.00 bis 21.00 Uhr. Das beliebte Duo „TWO“ (Harry Kucera und Petra Valenta) bringt an dem Abend ein buntes Lieder-Programm (Tanz-Musik, Evergreens, aktuelle Hits) zu Gehör. Darüber hinaus tritt ein prominenter „Überraschungsgast“ auf. Die Besucherinnen und Besucher haben „Musikbeiträge“ (15 Euro pro Person, samt Tisch-Reservierung) zu entrichten. Für ein delikates Buffet sorgt Rene Ringsmuth. Information und Reservierung: Telefon 0660/46 46 614 (Verein „Kultur 10“, Sekretariat: Roswitha Jarolim). Kontaktaufnahme via E-Mail: waldmuellerzentrum@chello.at.

