SPÖ Innere Stadt: Lucia Grabetz zur Spitzenkandidatin gewählt

Grabetz: „Zusammen kämpfen wir für eine lebenswerte Innere Stadt, in der der soziale Zusammenhalt groß geschrieben wird!“

Wien (OTS/SPW) - Gestern, Dienstag, wurde die 29jährige Lucia Grabetz vom Bezirksausschuss der SPÖ Innere Stadt zur Spitzendkandidatin für die kommende Bezirksvertretungswahl im Herbst gewählt. Die ehemalige ÖH-Vorsitzende konnte sich über ein einhelliges Wahlergebnis freuen. „Danke, an alle Genossinnen und Genossen für das große Vertrauen, dass sie mir entgegen bringen. Besonders möchte ich mich bei der wunderbaren Mireille Ngosso bedanken. Sie leistet großartige Arbeit als Bezirksvorsteher-Stellvertreterin in unserem Bezirk und ist als starke Frau und Politikerin ein großes Vorbild für mich. Zusammen kämpfen wir Seite an Seite für eine lebenswerte Innere Stadt, in der der soziale Zusammenhalt groß geschrieben wird!“, so Grabetz. ****

Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Mireille Ngosso zeigte sich erfreut über die Wahl. „Ich freue mich sehr darüber, dass eine junge, engagierte Frau wie Lucia Grabetz Spitzenkandidatin der SPÖ Innere Stadt wird. Als Freundin, Mitkämpferin und Sozialdemokratin hat sie immer gezeigt, dass sie sich mit ganzem Herzen für eine soziale und gerechte Gesellschaft einsetzt. Sie ist enorm engagiert im Bezirk, sprüht vor großartigen Ideen, sie ist empathisch und steht zu ihren Werten. So eine Powerfrau braucht es in der SPÖ. Deshalb hätte ich mir keine bessere Nachfolgerin vorstellen können!“, so Ngosso

Auch Bezirksparteivorsitzender Georg Niedermühlbichler begrüßte die Wahl: „Mit Lucia Grabetz haben wir eine Spitzenkandidatin, die für den sozialen Zusammenhalt und das respektvolle Miteinander in unserem Bezirk einsteht. Die SPÖ Innere Stadt ist stolz darauf, eine so engagierte und mutige junge Frau an ihrer Spitze zu haben.“ (Schluss) ve



