Coronavirus: Dienstleister haben in Italien Umsatzeinbußen von 1,5 Millionen Euro

Dienstleistungsplattform ProntoPro erwartet ähnliche Effekte in Österreich und Einbußen bis zu 2 Millionen Euro

Wien (OTS) - Die Coronavirus-Krise trifft die italienischen Dienstleister hart: Sie haben nur am ersten Wochenende des Ausnahmezustandes 1,5 Millionen Euro verloren. Die Nachfrage nach professionellen Dienstleistungen ist in Norditalien um 40 Prozent zurückgegangen, berichtet die führende Dienstleistungsplattform ProntoPro aus Italien. Nach den jüngsten Entwicklungen erwartet die Österreich-Tochter ProntoPro.at ähnliche Effekte für Österreich, da bereits ein Rückgang der Nachfrage nach Dienstleistungen festgestellt wird. „Bis zu zwei Millionen Euro könnten österreichische Dienstleister aufgrund der geringeren Nachfrage im März verlieren,“ so der italienische ProntoPro-Chef Marco Ogliengo.

Das Coronavirus und seine Folgen sind inzwischen nicht mehr ausschließlich ein Gesundheitsproblem, sondern trifft auch die Wirtschaft im Bereich der kleinen und mittelständischen Dienstleister in Italien durch eklatante Umsatzrückgänge. Regionen mit steigenden Coronainfektionen sind besonders betroffen. Das Dienstleistungsportal ProntoPro mit Sitz in Mailand analysierte die Anfragen am ersten Wochenendes nach Bekanntgabe der ersten Fälle. Auf Grundlage des Umsatzes des letzten Jahres für den gleichen Zeitraum schätzt das Portal, dass die Fachleute nur an diesem ersten Wochenende in Italien Arbeitsaufträge im Wert von 1,5 Millionen Euro landesweit und bis zu 1 Million Euro in der Lombardei und im Veneto verloren haben. In der Lombardei und im Veneto gingen die Anfragen in den ersten Tagen um 40 Prozent zurück.

„Der starke Rückgang bei Nachfragen bei Services aller Art, die das soziale Leben betreffen wie etwa Events und Feste, aber auch bei Aktivitäten rund ums Haus wie Renovieren oder Gartenarbeit, trifft vor allem die kleinen Dienstleister in Italien hart. Ein Trend, der sich durch die aktuelle Lage noch verschärft. Die neuen Richtlinien der österreichischen Behörden werden voraussichtlich ähnliche Auswirkungen auf das Dienstleistungsgewerbe in diesen Bereichen in Österreich haben“, so Marco Ogliengo. Der Coronavirus-Notstand war auch auf nationaler Ebene spürbar, wo die Anfragen nach professionellen Dienstleistungen am selben Wochenende um 25 Prozent zurückgingen.

Über ProntoPro:

ProntoPro ist der Marktplatz, um Dienstleistungsprofis und ihre Kunden zusammenzubringen. In Italien haben bereits mehr als 700.000 Kunden den Marktführer ProntoPro genützt, um einen der rund 300.000 registrierten Dienstleister in den 500 Service-Kategorien zu suchen, die von Catering, Installationsarbeiten, Fitness-Coaches bis zu Mathe-Nachhilfe reichen. ProntoPro ist in Italien, Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Spanien und Österreich tätig. In Österreich ist ProntoPro seit August 2018 mit einem eigenen Marktplatz vertreten. Rund 2.500 Profis in allen österreichischen Bundesländern bieten Kunden bereits ihre Dienste an. ProntoPro wurde 2015 gegründet, hat seinen Sitz in Mailand und wird von privaten Investoren finanziert. Das Österreich-Büro hat seinen Sitz in Wien und ist auch das Headquarter für die Schweiz.

