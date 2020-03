ORF III am Donnerstag: Coronavirus-Themenabend mit „ORF III AKTUELL“, „Im Brennpunkt“-Doppel und „Inside Brüssel“

Außerdem: „Im Brennpunkt“-Doku zum 6. Jahrestag des Euromaidans; am Vormittag Bundesratssitzung in „Politik live“ mit Kanzlerrede

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information befasst sich am Donnerstag, dem 12. März 2020, in einem vierteiligen Themenabend ab 20.15 Uhr mit den Auswirkungen des Coronavirus auf Österreich, Europa und die Welt. Bereits am Vormittag zeigt „Politik live“ um 9.00 Uhr die Bundesratssitzung. Bundeskanzler Sebastian Kurz wird in der Länderkammer über die aktuelle Lage zum Coronavirus sprechen.

Den Corona-Abend eröffnet „ORF III AKTUELL“ (20.15 Uhr) mit den neuesten Informationen zur Causa Prima und lädt kompetente Gäste zum Studiogespräch.

Ab 21.05 Uhr präsentiert „Im Brennpunkt“ zwei themenaffine Dokumentationen. Den Anfang macht der Film „Coronavirus: Tagebuch einer Quarantäne“ (21.05 Uhr): Der französische Reporter Sébastien Le Belzic, der seit 15 Jahren in Peking arbeitet, lebt in diesen Tagen der Coronavirus-Epidemie – wie wohl auch die Mehrheit der chinesischen Bevölkerung – mit seiner Familie eingesperrt zu Hause. Die einzige Möglichkeit, der Isolation zu entkommen, sind die sozialen Netzwerke.

Um „Tödliche Naturgewalten: Pandemien“ geht es um 21.45 Uhr. Verheerende Krankheitswellen, die sich über den ganzen Globus erstrecken, werden laut Gesundheitsexpertinnen und Gesundheitsexperten angesichts der rasanten Bevölkerungsentwicklung immer wahrscheinlicher. Anhand beeindruckender Filmaufnahmen beleuchtet die Doku die wissenschaftlichen Aspekte ebenso wie Schicksale von Betroffenen der Katastrophen.

„Inside Brüssel“ (22.40 Uhr) befasst sich anschließend mit der Frage, wie stark Europa von den Folgen des Coronavirus betroffen sein wird. Es steht viel auf dem Spiel, gesundheitlich, wirtschaftlich und politisch: Können die Grenzen offen bleiben, ist die Globalisierung an einen Wendepunkt gekommen? Außerdem behandelt „Inside Brüssel“ die Frage, ob Europa zur Festung wird. Griechenland macht seine Grenzen dicht, der türkische Präsident Erdogan vermischt politische Taktik mit menschlichem Elend. Gibt die EU unter Druck von außen ihre asylrechtlichen Grundsätze auf? Darüber diskutiert Peter Fritz im Europäischen Parlament in Brüssel mit den EU-Abgeordneten David McAllister (CDU, Deutschland), Andreas Schieder (SPÖ), Thomas Waitz (Die Grünen) und Roman Haider (FPÖ).

Zum Abschluss des Abends zeigt ORF III um 23.30 Uhr eine „Im Brennpunkt“-Doku, die sechs Jahre nach der Revolution in der Ukraine erzählt, wie der „Kampf auf dem Maidan zum Kampf um den Maidan“ wurde. In Kiew kam es im November 2013 zu Bürgerprotesten, die in den Monaten darauf eskalierten. Parallel verschärfte sich die Situation mit Russland, die in der Annexion der Krim im März 2014 und im bis heute schwelenden Konflikt in der Ostukraine mündete. ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz beleuchtet die damaligen Euromaidan-Proteste, geht der Frage nach, weshalb die Behördenermittlungen so schleppend verlaufen und auch sechs Jahre nach den Auseinandersetzungen kaum Ergebnisse vorliegen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at