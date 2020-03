Terminabsagen von SPÖ-Veranstaltungen

Wien (OTS/SK) - Aufgrund der aktuellen Entwicklungen um das Coronavirus müssen die folgenden in unserer Wochenvorschau angekündigten Termine leider abgesagt werden. Wir bitten um Kenntnisnahme! ****

MITTWOCH, 11. März 2020:

ABGESAGT - 12.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zu einer Lunch Lecture mit Korinna Schuhmann (ÖGB-Vizevorsitzende und Vorsitzende der SPÖ-Bundesratsfraktion) und Christian Berger (Referent für Digitales in der AK Wien und Sprecher des Frauen*Volksbegehrens) unter dem Titel „Wen kümmert´s?“ zum Thema Sorgearbeit. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/se9b2n7 (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien, Quartier Belvedere, Hauptbahnhof).

ABGESAGT - 18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut und das Centre for Eurasian Studies der Universität Wien laden zu Vortrag und Diskussion zum Thema „EU and Russia: Partners or rivals in Europa and beyond?“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/w4bcj4c (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien, Quartier Belvedere, Hauptbahnhof).

DONNERSTAG, 12. März 2020:

ABGESAGT - 19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kreisky Forum Special“ findet die Verleihung des „Ari Rath Preises für kritischen Journalismus“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/qtxdgph (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

ABGESAGT - 19.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt ein zur Buchpräsentation und Diskussion zum Thema „Alles könnte anders sein“ mit Harald Welzer (Autor und Soziologe, Direktor von Futurzwei). Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/uajmhln (Wiener Hauptbücherei, Urban-Loritz-Platz 2a, 1070 Wien).

