„Eco“ über Ölpreisverfall & Corona: Auswirkungen für Börsen, Zinsen und Anleger

Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco" am Donnerstag, dem 12. März 2020, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Ölpreisverfall & Corona: Auswirkungen für Börsen, Zinsen und Anleger

Anleger werden im Moment täglich aufs Neue verunsichert. Binnen weniger Tage fiel der Ölpreis um rund 30 Prozent und erlebte damit den stärksten Einbruch seit 1991. Italien ist mittlerweile Sperrgebiet und die jüngsten Ereignisse an der griechisch-türkischen Grenze beunruhigen ebenfalls. All das löst auf den Weltbörsen große Verunsicherung aus. Wie reagieren Anleger auf diese Irritationen und Veränderungen und welche Auswirkungen hat das auf Österreichs Wirtschaft? „Eco“ hat recherchiert und bei Experten und Expertinnen nachgefragt. Bericht: Hans Hrabal, Astrid Petermann.

Kein Job: Neue Perspektiven für Langzeitarbeitslose?

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Österreich in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Weil die Wirtschaft gut gelaufen ist, haben viele Unternehmen zusätzliches Personal eingestellt – speziell für ältere Menschen ist der Wiedereinstieg ins Berufsleben nach einer längeren Phase der Arbeitslosigkeit aber nach wie vor schwierig. Über 50 und kein Job – das ist in Österreich kein Einzelschicksal. Woran das liegt und wie das Arbeitsservice AMS versucht, älteren Menschen wieder eine Perspektive zu geben, darüber berichtet Astrid Petermann.

Exakte Regeln: Wie Normen unsere Wirtschaft formen

Durch einen Türstock gehen ohne anzustoßen oder die einheitliche Höhe von Stufen – das ist normal, oder technisch ausgedrückt: Es basiert auf einer Norm. Im internationalen Sprachgebrauch heißen die Normen „Standards“. DIN A4 ist die wohl bekannteste Norm. Sie bezeichnet den gemeinsamen Standard für ein Produkt. Gegenstände oder Arbeitsvorgänge werden in einer gemeinsamen Sprache vereinheitlicht, vor allem um Sicherheit zu gewährleisten oder den Export zu erleichtern. Bericht: Werner Jambor.

