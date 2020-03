Grüne Alsergrund/Kreutz: „Bereit für Verantwortung: Grünes Team für den Alsergrund gewählt“

Listenwahl der Grünen: Momo Kreutz strebt mit engagiertem Team Bezirksvorstehung an

Wien (OTS) - Die Grünen Alsergrund haben ihre Liste für die Wien Wahl 2020 gewählt. Als Spitzenkandidatin hat die Grüne Basis die jetzige stv. Bezirksvorsteherin, Momo (Monika) Kreutz, gewählt. Unterstützt wird sie von Josefa Molitor-Ruckenbauer, die sich in den letzten Jahren als Klubobfrau der Bezirksgrünen stark gemacht hat. Mit Erfahrung und Kompetenz wollen die Grünen die Wahl am Alsergrund gewinnen. Das Team besteht zu 50 Prozent aus Frauen. Viele engagierte AlsergrunderInnen - Junge, Erfahrene, Eltern, MigrantInnen, Studierende, EU-BürgerInnen uvm. - bereichern die Liste.



„Die Grünen sind bereit, Verantwortung für den Bezirk zu übernehmen. Unser Bezirk ist bereit für Grün, denn Grün schützt die hohe Lebensqualität in Zeiten des Klimawandels und anderer Krisen. Wir zeigen auf, was zu tun ist: mehr Grün, mehr Platz für die Menschen, Raum für sanfte Mobilität - das wollen wir gemeinsam mit den BewohnerInnen erreichen. Es braucht Mut, um das ökologische und das soziale Klima im Bezirk zu verbessern. Wir bringen diesen Mut in die Politik. Mit diesem Team, das die Sprachen der Menschen spricht, schaffen wir das", ist Spitzenkandidatin Momo Kreutz, die am Alsergrund aufgewachsen ist, überzeugt.

"Das Zaudern muss ein Ende haben", betont Molitor-Ruckenbauer, "für unsere Kinder und Enkel müssen wir jetzt handeln, um den Bezirk lebenswert zu erhalten. Vor allem für jene, die sich keinen Urlaub leisten können, brauchen wir erholsame, kühle öffentliche Räume, wo Kinder und ältere Menschen sich sicher bewegen können. Deshalb freut es mich, dass wir ein Team aus Menschen sind, die viele unterschiedliche Voraussetzungen erfüllen, Fachkompetenzen mitbringen und vor allem den Alsergrund Grün gestalten wollen."

Liste zur Bezirksvertretungswahl Grüne Alsergrund:

1. Momo Monika Kreutz

2. Josefa Molitor-Ruckenbauer

3. Melissa Grasl

4. Peter Koppe

5. Norbert Doubek

6. Christa Schmid

7. Ana Simic

8. Raimund Wöß

9. Neslihan Turan-Berger

10. Michaela Heimerzheim

11. Fritz Kofler

12. Stefan Freytag

13. Lucia Torres-Venegas

14. Richard Prack

15. Matthias Schwendtner

16. Georg Garstenauer





