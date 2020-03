AK Wien: Livestream statt großem Piketty-Vortrag am 13. März

Wien (OTS) - Aufgrund der von der österreichischen Bundesregierung getroffenen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus werden in der AK Wien vorerst keine Publikums-Veranstaltungen und Schulungen mehr abgehalten. „Besonders bedauerlich ist, dass der Auftritt des französischen Star-Ökonomen Thomas Piketty am 13. März in der AK Wien nicht im geplanten Rahmen stattfinden kann“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl. 900 Interessenten hatten sich zu der Buchpräsentation angemeldet. Seinen Vortrag wird Piketty aber halten – nachzuverfolgen im Livestream am Freitag, den 13. März ab 13.15 Uhr unter

https://wien.arbeiterkammer.at/piketty

Die AK setzt sich für #Gerechtigkeit ein. Seit 100 Jahren. #fürimmer.

