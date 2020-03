Coronavirus: MINI MED Studium pausiert

Bis auf Weiteres finden keine Vor-Ort-Veranstaltungen statt

Wien (OTS) - Das MINI MED Studium der RMA Gesundheit GmbH ist in Österreich an 23 Standorten tätig, um wichtige Gesundheitsinformationen an die österreichische Bevölkerung zu vermitteln. Dabei steht immer auch die Prävention von Erkrankungen im Vordergrund: ab sofort auch in Bezug auf das Coronavirus. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus und den Empfehlungen der österreichischen Bundesregierung hinsichtlich Indoor-Veranstaltungen über 100 Personen finden bis auf Weiteres keine MINI MED-Vorträge statt.

„Die Sicherheit und Gesundheit der BesucherInnen des MINI MED Studiums hat für uns oberste Priorität“, unterstreicht Johannes Oberndorfer, Geschäftsführer der RMA Gesundheit GmbH. „Daher werden alle Veranstaltungen des MINI MED Studiums österreichweit voraussichtlich bis nach Ostern abgesagt. Die Versorgung der Bevölkerung mit unabhängigem Medizinwissen bleibt durch unsere Online-Angebote aber weiterhin aufrecht. Wir sind darum bemüht, mit unseren medizinischen ExpertInnen die Vortragsinhalte in Form von Video- und Audioangeboten kostenfrei auf www.minimed.at zugänglich zu machen.“

Informationen zu den abgesagten Veranstaltungen bzw. alternative Weiterbildungsangebote sind auf www.minimed.at zu finden.

Die neuesten Informationen rund um das Coronavirus können Interessierte zudem im Live-Ticker mitverfolgen: www.minimed.at/corona-live.

