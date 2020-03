FPÖ – Rauch: Einführung eines Plastikpfands wäre Win-Win-Situation für Konsument und Umwelt

FPÖ brachte diesbezüglichen Antrag im Umweltausschuss ein, den alle anderen Parteien leider ablehnten

Wien (OTS) - Im Rahmen des heutigen Umweltausschusses brachte der freiheitliche Umweltsprecher NAbg. Walter Rauch einen Antrag ein, indem er die Einführung eines Pfandsystems auf Plastikflaschen forderte.

„Die Einführung eines derartigen Pfands ist schon seit langem ein freiheitliches Zukunftsprojekt, denn die Kunststoff-Recyclingquote liegt in Österreich derzeit bei nur 34 Prozent. Mit einem Plastikpfand könnte diese Quote deutlich gehoben werden. Das Modell in Deutschland zeigt ganz klar, dass ein Pfandsystem eine sinnvolle Maßnahme bedeutet und für den Kunden überdies aufkommensneutral wäre“, betonte Rauch.

„Man kann zurecht behaupten, dass die Einführung eines Plastikpfands eine Win-Win-Situation für den Konsumenten und für die Umwelt darstellt. Aber leider wurde unser Antrag im Ausschuss von allen anderen Parteien abgelehnt. Einzig die FPÖ beweist mit dieser Initiative einmal mehr, dass Umweltschutz nur mit Hausverstand funktionieren kann“, bekräftigte Rauch.

