Home-Office Lösung made in Austria

Die österreichische online Plattform Klickerr hat das Ziel Menschen weltweit zu verbinden und das Arbeiten von zu Hause aus zu erleichtern.

Wien (OTS) - Häufig stellt es eine Herausforderung dar, wenn Unternehmen oder Personen sich entschliessen ins Home-Office zu wechseln. Wenn man nicht über Systeme verfügt, welche Prozesse unterstützen, kann die plötzliche Arbeit aus der Ferne eine Reihe von Problemen verursachen.

“Genau diese Probleme lösen wir mit unserer Plattform” sagt Alexander Pressinger, der Gründer von klickerr.com. Mit dem Fokus Dienstleistungen weltweit über Videochat zugänglich zu machen. “Wir bieten unseren Kunden gratis eine Komplettlösung an. Durch die integrierte Bezahlung, Rechtssicherheit und direkte Verbindung zu sozialen Medien, ist der Einstieg in das eigene Home-Office ganz schnell vollbracht” so Pressinger.

Klickerr hat bereits Kunden aus Österreich, Deutschland und den USA, welche Sprachkurse, Nachhilfe, und Beratung per Videochat anbieten. “Speziell in der 1-zu-1 Beratung sehen wir in Zukunft eine große Chance. Auch Vorteile wie das Reduzieren von Pendelstrecken, wodurch Zeit gewonnen und die Umwelt geschont wird, ist ein grosser Motivator vieler Anbieter” so der Gründer, der bei der weiteren Entwicklung der Plattform auf Flexibilität und Ortsunabhängigkeit setzt.

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Pressinger, 0043 664 8515512, alex @ klickerr.com

http://klickerr.com