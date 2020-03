Saudi-Arabien sichert 10 Millionen USD für den Kampf gegen COVID-19 zu

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Als Antwort auf einen dringenden Appell von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und unter Leitung des Hüters der beiden Heiligen Stätten, König Salman bin Abdulaziz Al Saud, wird das Königreich Saudi-Arabien der WHO finanzielle Unterstützung in Höhe von 10 Millionen USD für dringende Maßnahmen zur Einschränkung einer weiteren Ausbreitung von COVID-19 sowie zur Unterstützung von Ländern mit anfälligen Gesundheitsinfrastrukturen bereitstellen.

Dr. Abdullah Al Rabeeah, Supervisor General des King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSrelief), sagte, dass diese königliche Verordnung Ausdruck der großzügigen humanitären Anstrengungen des Königreichs ist und dessen Verpflichtung zur lebenswichtigen Hilfe gegenüber allen Hilfsbedürftigen weltweit unterstreicht. Er fügte hinzu, dass KSrelief mit den Agenturen der Vereinten Nationen sowie anderen führenden humanitären Organisationen zusammenarbeitet, um die Gesundheit und das Wohlergehen der Allgemeinheit zu gewährleisten.

Dr. Abdullah Al Rabeeah drückte seinen Dank für diese großzügige Geste der Führungsriege des Königreichs sowie für Saudi-Arabiens kontinuierliche Anstrengungen zur zeitgerechten Unterstützung von Menschen in Krisensituationen weltweit aus.

Abschließend sprach der Supervisor General seine Hoffnung und Gebete dafür aus, dass die Menschheit vor den Gefahren von Krankheiten und Epidemien geschützt sein möge, damit die Menschen rund um die Welt auf eine Zukunft blicken können, die sich durch Gesundheit, Frieden und Wohlstand auszeichnet.

