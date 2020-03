PH Salzburg stellt auf Fernlehre um – Lehrveranstaltungen vor Ort finden vorerst nicht mehr statt

Salzburg (OTS) - Aufgrund der neuesten Entwicklungen hat die PH Salzburg in Abstimmungen mit der Hochschulvertretung und der Personalvertretung sofortige Maßnahmen umgesetzt. Präsenzlehrveranstaltungen finden bis auf weiteres nicht mehr vor Ort statt, sondern werden auf Fernlehre umgestellt. Klausuren oder Abschlussprüfungen vor Ort finden unter streng regulierten Vorsichtsmaßnahmen weiterhin statt.

„Es war uns ein gemeinsames Anliegen mit dem Rektorat, die Vorsichtsmaßnahmen immer mit Blick auf die Studierenden zu setzen. Das Semester und der Studienfortschritt ist trotz der Sicherheitsmaßnahmen nicht in Gefahr. In allen Bereichen haben wir kulante und gleichzeitig verantwortungsvolle Lösungen gefunden, sowie eine gemeinsame aktive Kommunikation mit Studierenden und Lehrenden beschlossen“, meint Juliana Naglmayr, Vorsitzende der ÖH an der PH Salzburg.

Die Maßnahmen greifen ab sofort bis auf weiteres, wurden in enger Abstimmung der Partnerinstitutionen in Salzburg gesetzt. Zusätzlich behält eine gemeinsame Task Force die Situation laufend im Blick und wird bei geänderten Bedingungen sofort aktiv.

