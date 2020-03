Coronavirus: Heute „ZIB Spezial“ im Hauptabend

Um 20.15 Uhr in ORF 2, „Kultur Heute Spezial“ um 19.45 Uhr in ORF III

Wien (OTS) - Kontrollen an den Grenzübergängen zu Italien, Reisewarnungen höchster Stufe für Italien, Österreicher und Österreicherinnen, die aus Italien zurückgeholt werden: Das Coronavirus führt zu immer mehr Einschränkungen – auch in Österreich. Großveranstaltungen werden abgesagt, Hochschulen schließen, soziale Kontakte sollen eingeschränkt werden, um die Verbreitung des Virus zu verhindern. Was das Maßnahmenbündel, das die Regierung heute erlassen hat, für die/den Einzelne/n bedeutet, damit beschäftigt sich heute, am 10. März 2020, eine „ZIB Spezial“ mit Tarek Leitner ab 20.15 Uhr in ORF 2.

ORF III beschäftigt sich ebenfalls heute um 19.45 Uhr in einer „Kultur Heute Spezial“-Sendung mit den Auswirkungen des Coronavirus auf die österreichische Kulturlandschaft.

