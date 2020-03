ORF III am Mittwoch: Dokupremiere „Leben an der steirischen Eisenstraße“

Außerdem: „Land der Berge“ in „Hochkönigs Wanderreich“, zweimal „Kabarett im Turm“ u. a. mit neuer Folge „Comedy Hirten – Alles perfekt“

Wien (OTS) - Mit einer Doku-Neuproduktion führt ORF III Kultur und Information am Mittwoch, dem 11. März 2020, ab 20.15 Uhr in die Steiermark, ehe es danach in die Salzburger Bergwelt geht. Ab 21.55 Uhr zeigt ORF III zwei Folgen von „Kabarett im Turm“, darunter eine neue Ausgabe mit dem Programm „Alles perfekt“ der Comedy Hirten.

Der Hauptabend startet mit der neuen „Heimat Österreich“-Dokumentation „Leben an der steirischen Eisenstraße“ von Martin Vogg. Ausgehend vom steirischen Erzberg verbindet die historisch bedeutsame Region die drei Bundesländer Steiermark, Niederösterreich und Oberösterreich, wo die Verarbeitung und der Transport des Rohstoffs Eisen gesellschaftliche Spuren hinterlassen hat.

Anschließend ist in „Land der Berge“ die ORF-III-Eigenproduktion „Hochkönigs Wanderreich – Durch wilde Wasser und bunte Erze“ (21.05 Uhr) zu sehen. Der Film bietet einen einzigartigen Einblick in die neuzeitliche und prähistorische Bergbaugeschichte der Region und zeigt eine Landschaft mit bizarren Felsformationen, tosenden Wasserfällen und herrlichen Aussichtspunkten ins Tennengebirge, nach Radstadt und auf die Hohen Tauern.

Danach zeigt ORF III zwei Folgen von „Kabarett im Turm“: Den Auftakt macht um 21.55 Uhr die neue Ausgabe „Alles perfekt“ mit dem gleichnamigen Programm der Comedy Hirten. Zwei Millionen Gags in zwei Minuten, alle Persönlichkeiten dieser Welt – von Angela Merkel und Donald Trump über Hans Krankl und Herbert Prohaska bis zu heimischen Society-Größen – auf einer Bühne. Peter Moizi, Herbert Haider, Christian Schwab und Rolf Lehmann zählen zu den besten Parodisten des Landes – und stellen ihr Können in einer großartigen Show im Wiener Ringturm erneut unter Beweis.

Abschließend um 22.50 Uhr zeigt „Kabarett im Turm“ ein Best-of der Gebrüder Moped. Darin bringt das Duo eine geballte Ladung Kabarett auf die Bühne, untermalt mit satirischen Songs und treffsicheren Visuals.

