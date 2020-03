Muchitsch: „Das türkise Hemd ist Sobotka näher als der überparteiliche Rock des Parlamentspräsidenten“

SPÖ-Sozialsprecher bescheinigt Sobotka bestenfalls „Teiltauglichkeit“

Wien (OTS/SK) - „Offenbar ist Sobotka das türkise ÖAAB-Hemd wieder einmal näher als der überparteiliche Rock des Parlamentspräsidenten“, so SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch anlässlich der Äußerungen von Sobotka, wonach die Forderung nach einer 35-Stunden-Woche im Pflegebereich kontraproduktiv sei. „Einmal mehr agiert der Parlamentspräsident nicht überparteilich, sondern als Erfüllungsgehilfe der ÖVP und ihren Konzernfreunden“, so Muchitsch. Dem ÖVP-Politiker Sobotka ist alles andere wichtiger als die Unabhängigkeit des Amtes des Parlamentspräsidenten und die Interessen des Parlaments. „Die Forderung nach einer 35-Stunden-Woche, um die Arbeitsbedingungen in den Bereichen wie Pflege und Betreuung zu verbessern, ist wichtig und notwendig“, so Muchitsch. Die Beschäftigten hätten sich hier mehr Unterstützung verdient. ****

Vor allem sollte einem Parlamentspräsidenten auch bekannt sein, dass Österreichs Bevölkerung immer älter wird, damit werden auch mehr Menschen pflegebedürftig. Bis 2030 besteht landesweit ein Bedarf an 76.000 weiteren Pflegekräften – das hat eine Studie im Auftrag des Sozialministeriums errechnet. „Die Probleme sind bekannt. Die Arbeit ist psychisch und physisch hochgradig belastend“, so Muchitsch, der Sobotka „bestenfalls eine Teiltauglichkeit als Parlamentspräsident“ bescheinigt. (Schluss) bj/rm/mp

