Favoriten: „Kulturkränzchen“ mit Tanz-Musik am 13.3.

Wien (OTS/RK) - Schwungvolle Tanz-Musik ertönt beim „Favoritner Kulturkränzchen“ am Freitag, 13. März, im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38). Von 16.00 bis 21.00 Uhr hören die Gäste beliebte Hits und Evergreens aus 50 Jahren. Dargeboten werden all die Lieder vom Duo „TWO“ (Harry Kucera und Petra Valenta). Außerdem konzertiert ein „Überraschungsgast“ bei dem Beisammensein. Für das delikate Buffet ist Rene Ringsmuth verantwortlich. Das Publikum bezahlt „Musikbeiträge“ (pro Person 15 Euro, inkl. Tischreservierung). Die Organisation der Veranstaltung übernimmt das ehrenamtliche Team des Vereines „Kultur 10“. Information: Telefon 0660/46 46 614 (Sekretariat: Roswitha Jarolim). Beantwortung von Anfragen via E-Mail: waldmuellerzentrum@chello.at.

