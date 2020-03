Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von „Beethoven goes Jazz“ in Baden bis „Celtic Spring“ in St. Pölten

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Mittwoch, 11. März, schickt das Markus Geiselhart Quartett im Theater am Steg in Baden unter dem Motto „Beethoven goes Jazz" die Lieder des Komponisten auf eine Zeitreise, indem sie als Grundlage für neue Kompositionen, Arrangements und Improvisationen dienen. Am Freitag, 13. März, folgt hier das Konzert „Ludwig van und der Irish Folk" mit den Mahones ó Inis Beag, am Montag, 16. März, Bebop unter dem Titel „Gradischnig-Raible Quintet Plays the Music of Elmo Hope“. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/868 00-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Am Donnerstag, 12. März, gastiert das zeitgenössische Volksmusikensemble ALMA im Plenkersaal in Waidhofen an der Ybbs und bringt ab 20 Uhr mit „Frye“ bodenständig Volksmusikalisches der Jetztzeit zu Gehör. Karten bei Ö-Ticket unter 01/96 0 96 und www.oeticket.com; nähere Informationen unter 07442/511-104, e-mail andrea.lengauer @ waidhofen.at und www.waidhofen.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 12. März, lädt Thomas Gansch mit seinem Quartett in der Bühne im Hof in St. Pölten zu einer „Schlagertherapie“ mit Musik der 1950er- und -60er-Jahre. Am Samstag, 14. März, ist dann die Österreich-Premiere des neuen Konzert-Programmes „2020 - 20 Jahre Denk“ von Birgit Denk und Band zu hören. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen unter 02742/90 80 50, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/90 80 80-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Das Triebwerk im Alten Schlachthof in Wiener Neustadt veranstaltet am Donnerstag, 12. März, einen „Acoustic-Thursday“ mit Indiepop von James Choice, Folkpunk von Jake McAllister aus Leeds sowie dem Debüt der Singer-Songwriterin Christina Nano aus Wien. Am Samstag, 14. März, lassen dann Kerosin 95 aus Wien Rap, Philiam Shakesbeat aus Wien HipHop und Bangies aus Athen Boombap Rap hören. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02622/277 76 bzw. 0699/12 13 00 07, e-mail pr @ triebwerk.co.at und www.triebwerk.co.at.

Am Freitag, 13. März, kombinieren Spörk & Landstreich Plus ab 19.30 Uhr im Musium Reinsberg unter dem Titel „Wunder der Auferstehung“ neue Volksmusik mit osteuropäischen Anklängen, Sketches und satirischen Liedern. Nähere Informationen und Karten beim Kulturdorf Reinsberg unter 07487/213 88, e-mail office @ reinsberg.at und www.kulturdorf.reinsberg.at.

Am Freitag, 13. März, bringen auch Theresia und Thomas Gansch ab 20 Uhr in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk ihr Musik-Kabarett „Ergebnisse einer Ehe in allen erdenklichen Tonlagen und Zwischentönen“ auf die Bühne. Nähere Informationen und Karten bei der Wachau Kultur Melk GmbH. unter 02752/540 60, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Im Alten Depot in Mistelbach wird von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. März, anlässlich des irischen Nationalfeiertages das „St. Patrick's Weekend“ gefeiert. Am Freitag, 13. März, ab 20.30 Uhr steuert Horst Gössl dazu Irish Pub Songs bei. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

„Keine Party ohne Nockis!“ heißt es am Samstag, 14. März, in der Arena Nova in Wiener Neustadt; das Konzert des Nockalm Quintetts beginnt um 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei der Arena Nova unter 02622/223 60-0, e-mail office @ arenanova.com und www.arenanova.com.

Am Sonntag, 15. März, bringen über 400 Mitwirkende, darunter 380 Mitglieder niederösterreichischer Chöre, in einem einjährig vorbereiteten Projekt der Chorszene der Volkskultur Niederösterreich ab 17 Uhr im Auditorium Grafenegg die „Matthäuspassion“ von Johann Sebastian Bach zur Aufführung. Mit dabei sind u. a. der Chor Ad Libitum, der A Cappella Chor Tulln, die Gumpoldskirchner Spatzen, das Originalklang-Ensemble Barucco sowie als Solisten Daniel Johannsen, Melanie Hirsch und Daniel Ochoa. Nähere Informationen und Karten unter 02735/5500 und 01/586 83 83, e-mail tickets @ grafenegg.com und www.grafenegg.com.

Eine musikalische Zeitreise verspricht der Auftritt von Lady Sunshine & Mister Moon am Sonntag, 15. März, im VAZ St. Pölten, wo das Duo gemeinsam mit der Guten Morgen Combo ab 18 Uhr deutsche Schlager wie „Oh mein Papa“, „Die kleine Kneipe“, „Mein kleiner grüner Kaktus“, „Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strandbikini“ etc. interpretiert. Nähere Informationen und Karten beim VAZ unter 02742/714 00, e-mail ticket @ vaz.at und www.vaz.at.

Im Festspielhaus St. Pölten wiederum steht am Sonntag, 15. März, ab 18 Uhr „Kairos“ mit dem Chorus sine nomine und dem zeitgenössischen Volksmusikensemble ALMA auf dem Programm: Vor und nach den Eigenkompositionen sowie Werken von Richard Strauss bis Samuel Barber bestimmt dabei das Publikum Anfang und Ende des Konzerts. Am Montag, 16. März, bringt dann das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter Michał Nesterowicz ab 19.30 Uhr Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 35 sowie die Symphonie Nr. 1 e-moll op. 39 von Jean Sibelius zur Aufführung; Solistin ist Alena Baeva an der Violine. Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/90 80 80-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Am Dienstag, 17. März, spielt die Beethoven Philharmonie unter Ernest Hoetzl ab 19.30 Uhr im Congress Casino Baden unter dem Motto „Entdeckungen und Zeitgenossen“ die Ouvertüre zu „Los esclavos felices“ von Juan Crisóstomo de Arriaga, die Rekonstruktion eines Konzertsatzes für Violine und Orchester in C-Dur WoO 5 sowie zwei Romanzen für Violine und Orchester von Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn Bartholdys Ouvertüre „Die Hebriden“ op. 26 und Carl Maria von Webers Symphonie Nr. 1 C-Dur op. 19; Solistin ist Karin Adam an der Violine. Karten im Casino Baden unter 02252/44496-444 und e-mail tickets.ccb @ casinos.at; nähere Informationen bei der Beethoven Philharmonie unter 0676/350 25 63, e-mail braunsperger @ beethovenphilharmonie.at und www.beethovenphilharmonie.at.

Im Max-Reinhardt-Foyer der Bühne Baden hingegen meinen Susanne Marik und Bela Fischer am Dienstag, 17. März, „Hoppala, jetzt komm ich!“ und bringen ab 19.30 Uhr Schlager der 1920er- und -30er-Jahre zu Gehör. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/225 22, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Ebenfalls am Dienstag, 17. März, lädt Bernhard Fibich Kinder ab drei Jahren zum Mitmachkonzert „Gschamster Diener“ in den Kammgarnsaal Möllersdorf. Beginn ist um 16 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Kulturamt Traiskirchen unter 02252/50 85 21-10 und e-mail tickets @ traiskirchen.gv.at.

Am Dienstag, 17. März, feiern auch The Gallows Fellows, sechs Musiker aus Niederösterreich, die sich der traditionellen akustischen Country- und Folkmusik verschrieben haben, ab 20 Uhr im Bürgermeisterzimmer des Rathauses St. Pölten unter dem Motto „Go Irish!“ den St. Patrick‘s Day. Karten in der Buchhandlung Schubert unter 02742/35 31 89; nähere Informationen bei der Kulturverwaltung St. Pölten unter 02742/333-2601 und e-mail kultur @ st.poelten.gv.at.

Schließlich bringt auch „Celtic Spring“ am Dienstag, 17. März, irische Musik nach St. Pölten: Das Konzert mit Mary Staunton & Jerry Mulvihill sowie The Conifers im Cinema Paradiso St. Pölten beginnt um 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/214 00 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

