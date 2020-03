KORREKTUR: EINLADUNG IV-PK „Wirtschaftl. Auswirkungen COVID-19-Epidemie u. Gegenmaßnahmen aus Industriesicht“, 10.3., 14:30

zusätzlich zur menschlichen Tragödie hat die COVID-19-Epidemie auch massive Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft. Die Industriellenvereinigung (IV) hat als erste Organisation in Österreich Berechnungen durchgeführt, wie sich die jüngsten Ereignisse in Asien, Europa und an den Finanzmärkten auf Österreichs Wirtschaftswachstum niederschlagen werden. Berücksichtigt wurden dabei die aktuellen Entwicklungen der vergangenen 48 Stunden.

Zudem schlägt die IV 7 konkrete Maßnahmen vor, wie negative ökonomische Effekte – aufgrund von Liquiditäts- und Lieferengpässen sowie möglicher Mobilitätseinschränkungen – kompensiert werden könnten.

Die Folgen der Gesamteffekte der COVID-19-Epidemie auf Österreich sowie mögliche Gegenmaßnahmen aus Sicht der Industrie dürfen wir Ihnen kurzfristig im Rahmen eines Pressegesprächs vorstellen.

